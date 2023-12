Código Rojo en Cajeme: Sicarios desatan intensa balacera en plena vía pública

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde-noche del pasado lunes en la colonia Villa Bonita de la comisaría Esperanza en Cajeme, al Sur del estado de Sonora, luego de que se desatara una balacera en la vía pública. Luego de que vecinos dieran aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, se activó el Código Rojo en la zona y se movilizaron agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 18 de diciembre del 2023, alrededor de las 18:20 horas, tiempo local, en la calle Paseo del Ciruelo, entre las vialidades Paseo La Paz y del Ciprés, en la colonia Villa Bonita de Cajeme. Se detalló que en ese punto llegó un comando armado, el cual comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda.

Luego de la balacera, los presuntos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que vecinos que escucharon las múltiples detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. Como primeros respondientes, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal y de la PESP. Más tarde, llegaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

La zona de la agresión quedó acordonada para la recaudación de la evidencia balística, la cual se integrará a una nueva carpeta de investigación. Debido a que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Más tarde, llegaron a la escena elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A la fecha de publicación de esta nota, no hay detalles sobre el móvil de la agresión, la cual hizo que las autoridades desplegaran un operativo en la colonia Villa Bonita de Cajeme. No obstante, los resultados fueron negativos, ya que no se ubicó a los responsables de la balacera. Las autoridades cajemenses se comprometieron a seguir investigando para salvaguardar a la población.

Fuente: Tribuna