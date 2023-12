Muere niño de 9 años tras caerse de un balcón en CDMX; arrestan a la mamá

Comparta este artículo

Coyoacán, Ciudad de México.- Un menor de dos años murió al caerse de un edificio localizado entre las calles Rafael Olivia y Héroes 47 en la colonia San Diego Churubusco de la alcaldía Coyoacán. Según los reportes, el infante cayó desde el segundo nivel tras querer asomarse por el balcón de aproximadamente ocho metros de altura. Al llegar los elementos de Emergencias y revisar al menor, confirmaron su muerte.

Los elementos del Servicio de Emergencias concluyeron que el niño sufrió de múltiples facturas, la más grave es traumatismo craneoencefálico, pues fue la lesión que le provocó la muerte. Posteriormente, elementos de la policía llegaron al lugar y arrestaron a la mamá del infante y la entregaron a la Fiscalía General de Justicia (FGGJ) para determinar su culpabilidad en los hechos. Cabe destacar que la mamá del pequeño es trabajadora doméstica del lugar en el que ocurrió el accidente.

Los reportes preliminares indican que la madre dejó el televisor encendido, pensó que el menor estaba atento a la TV y en un descuido, sucedió la tragedia. Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, recabaron información y realizaron el levantamiento del cuerpo. Debido a la presencia de los servicios de emergencia la circulación en la calle Héroes del 47 se encontró parcialmente afectada durante casi todo este 19 de diciembre.

La noticia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues mientras unos solo lamentaban el suceso "Mucho cuidado con los niños, a esa edad hay que tenerlos muy a la vista, entiendo las ocupaciones de la señora... Muy lamentable lo sucedido", sin embargo a muchos no les pareció el actuar de las autoridades "Culparon a la madre No imagino a la pobre madre como ha de estar a veces tenemos q llevar a nuestros nenes al trabajo por q no hay con quien dejarlos mi más sentido pésame".

Este mismo 19 de diciembre otro fatal accidente ocurrió en la autopista de México-Toluca, pues un hombre fue atropellado por un auto. Al ser reportado el accidente vial, elementos de la Guardia Nacional así como de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX arribaron al lugar de los hechos. Cuando los paramédicos llegaron encontraron que la persona murió. Se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad cuya identidad se desconoce hasta ahora.

Fuente: Tribuna