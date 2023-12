VIDEO: Se incendia Aeropuerto de Monterrey; reportan que no dejaban salir a los usuarios

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Todo parece indicar que las últimas semanas han sido una pesadilla para los regios, quienes tuvieron que lidiar con cosas como la licencia de Samuel García para contender en las elecciones presidenciales del 2024, lo que a su vez derivó un caos en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Justo cuando el esposo de Mariana Rodríguez anunció que se bajaba de la carrera presidencial y que regresaría al territorio fronterizo trascendió que un restaurante del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIME) se había incendiado.

Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado, 2 de diciembre, cuando ocurrió un incendio en un local ubicado en la Terminal C. De acuerdo con algunos reportes, el fuego se habría generado en los ductos del área de la cocina, es bajo este contexto que elementos de Protección Civil de Nuevo León, junto con un equipo de bomberos, tuvieron que acudir a apagar las llamas. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el siniestro fue documentado por usuarios del AIME que se encontraban en el área.

De acuerdo con información proporcionada por una de las usuarias, identificada como Carolina, ella habría llegado en horas de la mañana al aeropuerto porque tenía un vuelo, pero éste no salió en tiempo y forma porque las condiciones climáticas, así que, pudo presenciar el momento en el que se originó el fuego. La fémina declaró que, aunque intentó salir de la zona, junto con otros comensales, el personal no se lo permitió y no fue hasta 30 minutos después que pudieron abandonar el sitio.

“Yo llegué y me dijeron (que el vuelo no podía salir) que había neblina y y que mi vuelo salí a las 9 de la mañana y fue cuando vimos como se originó el incendio.”

Según algunas fuentes, los elementos de Protección Civil fueron quienes terminaron desalojando la Terminal C, de la cual salieron entre 130 160 personas aproximadamente. Un comunicado administrativo del AIME indicó, más tarde, que la mencionada entrada suspenderá actividades durante la jornada de este sábado, debido a que revisarán las condiciones en las que se encuentra la zona afectada. Cabe señalar que, hasta el momento no se reporta a ninguna persona lesionada o alguna víctima fatal, por lo que se podría decir que hubo saldo blanco.

Asimismo, el tema no tardó en llagar a redes sociales, donde rápidamente se está convirtiendo en tendencia por lo impactante de las imágenes; en ellas se aprecia cómo el recinto se llena de humo, por lo que apenas y es posible ver. También se pueden ver a algunos bomberos corriendo hacia la zona del siniestro, mientras que algunos pasajeros intentan cubrir su rostro con ropas, al tiempo en el que jalan sus pesadas maletas por el lugar.

Fuentes: Tribuna