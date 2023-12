Detienen en CDMX a sujeto que torturaba y mataba perros; encuentran 6 restos animales

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de Mexico.- Un hombre que torturaba y mataba perros fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México, informaron las autoridades locales. Fue gracias a que un vecino que denunció a Julio Franklin ‘N‘, tras notar que éste estaba agrediendo a los canes, además de que tenía a varios animales amarrados dentro de su domicilio. La Fiscalía General de Justicia de México (FGJEM), logró obtener una orden de aprehensión en su contra.

Tras llevarse a cabo el arresto del torturador de animales, las autoridades lograron rescatar a un gato que el hombre tenía en pésimas condiciones, además en la vivienda se encontraron restos de seis perros en avanzado estado de putrefacción. Como dicta el procedimiento, Franklin fue puesto a disposición de la autoridad judicial con sede en Ecatepec, mismos que convinieron vincularlo a proceso por maltrato animal según las pruebas.

No obstante la investigación no termina, sino que el juez fijó un plazo de un mes y quince días para que las averiguaciones correspondientes se llevaran a cabo, así como realizar una medida cautelar consistente en una garantía económica. Al imputado Se le prohibió además acercarse al lugar de los hechos, así como a testigos y la prohibición de salir del Estado de México. Las autoridades no han dado más información al respecto.

Según con la información que compartió el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, si vives en dicho territorio y eres testigo de algún caso de maltrato animal, puedes realizar la denuncia correspondiente a través de los siguientes medios:

Subprocuraduría de Protección y Bienestar Animal: al teléfono (722) 2-13-54-56

ECOTEL, Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana: a los teléfonos (800) 2-32-08-35 y (722) 2-19-26-61

En lo que respecta a la tipificación del delito por maltrato animal en todo México, está incluido las peleas de perros. En el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocupa el tercer lugar en maltrato animal a nivel Latinoamérica. Entre 2019 a mayo de 2023, el Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido 27 mil 892 reportes por maltrato animal.

El 91% de los reportes está relacionado con perros

7% gatos

2% con animales de abasto como gallinas o conejos

1.4% animales silvestres, entre ellos reptiles

