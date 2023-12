Ciudad Obregón: Despiden a jóvenes asesinados en quinceañera; identifican a las víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 29 de diciembre tuvo lugar una agresión armada en Ciudad Obregón mientras se desarrollaba una quinceañera, cuyo saldo fue de seis personas ejecutadas y al menos 26 lesionadas. A 12 horas de que ocurriera el brutal ataque, ya se revelaron las identidades de las víctimas, además de que sus familiares han comenzado a despedirlos mediante mensajes en redes sociales.

Fue alrededor de la 1:45 horas que las autoridades del municipio de Cajeme fueron alertados por una balacera en la colonia Cajeme, por lo que de inmediato se implementó un operativo en la zona en el que participaron policías municipales, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

El violento episodio tuvo lugar por fuera de un domicilio ubicado en la calle Pedro María Anaya, entre las vialidades Pascual Orozco y Carmen Serdán, donde se estaban celebrando los 15 años de un joven. Hasta el sitio, llegó un comando armado que acabó con la existencia de al menos seis presentes. En el lugar, murieron dos jóvenes menores de edad, ambas identificadas con el nombre de Camila de 14 años.

Despiden a víctimas de ataque en fiesta de Ciudad Obregón

Mientras que los otros cuatros ejecutados fueron identificados como Jessica Fabiola de 23 años, Leonardo de 33 años, alias 'El Wacho', Edgar Heriberto, cuya edad se desconoce, y un hombre de unos 50 años que no fue identificado de momento. Mediante las redes sociales, los familiares de los fallecidos no han dejado de escribir mensajes para despedirlos: "Mi niña bonita, cómo me pudiste dejar solo. No sabes lo mucho que te voy a extrañar hermosa, Dios de bendiga", se lee en uno de ellos.

Sobre los lesionados, se sabe que cuatro de ellos se encuentran en estado grave. Algunos fueron ingresados al Hospital General de Ciudad Obregón, mientras que otros están en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lista de personas lesionadas

Manuel De Jesús de 21 años. Herida en el muslo derecho

Dania Aide de 19 años. Herida en el talón

Yareli Nataly de 23 años. Herida pierna izquierda.

Jose Bernardo de 24 años. Herida en pierna izquierda.

Jesús Orlando de 24 años. Herida en la espalda baja.

Víctor Alfonso de 26 años. Herida en fémur derecho.

Axel Reinaldo de 17 años. Herida en la pierna izquierda.

Miguel Antonio de 30 años. Herida en brazo derecho.

Dulce Natalia de 25 años. Herida en pierna derecha.

Dulce Verónica de 40 años. Herida en el brazo izquierdo.

Alejandra Janai de 17 años. Herida en pierna derecha.

Víctor de 18 años. Herida en pierna derecha.

Samuel Horacio de 19 años. Herida en mano izquierda.

Eleazar de 49 años. Herida en brazo izquierdo.

Yorleth Alexandra de 19 años. Laceración en pierna izquierda.

Perla Esmeralda de 17 años. Herida en pie izquierdo.

Hissam Josué de 19 años. Lesión en tobillo izquierdo.

Luis Ángel de 16 años. Lesión en pie derecho.

Maricela de 17 años. Herida en el abdomen.

José de Jesús de 43 años. Herida en glúteo derecho.

Alma Araceli de 52 años. Herida en tórax.

Alexia Yaquelin de 13 años. Herida en fémur izquierdo

Diana Valeria de 17 años (7 meses de embarazo). Herida en muslo derecho sin salida.

Carlos Eduardo de 26 años. Herida en pierna izquierda.

Leonor de 31 años. Lesiones leves

Luis Gustavo de 29 años. Lesiones leves.

Rosario Margarita de 39 años. Herida en sedal a la altura de la cabeza.

Fuente: Tribuna