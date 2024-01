Cajeme: Vinculan a proceso a Jesús, Antonio, José y Armando por masacre en fiesta de XV años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este domingo, 31 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó la vinculación a proceso de cuatro personas relacionadas con el ataque armado suscitado en una fiesta de ‘quinceañera’ en Ciudad Obregón, en la madrugada del pasado viernes. Asimismo, la dependencia confirmó que el número de muertos de la masacre aumentó a 8.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Armando ‘N’, Jesús Antonio ‘N’, José Fernando ‘N’ y Jesús Armando ‘N’’ (homónimo) quienes, según el boletín de la Fiscalía, fueron capturados en posesión de rifles de asalto, droga, equipo táctico y el vehículo que fue utilizado durante la balacera, es decir, se trataría de la pick up blanca que es señalada en diversos testimonios que han surgido sobre los hechos en los últimos días, la cual habría sido robada el pasado 11 de noviembre del 2023 en el estado de Sinaloa.

La dependencia rebeló que estos sujetos fueron detenidos bajo los delitos de: atentado contra la seguridad de la comunidad, posesión de vehículo robado, narcomenudeo y asociación delictuosa, motivo por el que un Juez de Control tomó la decisión de vincularlos a proceso. Cabe señalar que se determinó que los imputados llevarán su juicio en prisión preventiva justificada, esto significa que permanecerán encerrados para evitar que huyan y porque son considerados un riesgo social.

Si bien, hasta el momento, las autoridades no están investigando a estos sujetos por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio, no descartó que en algún momento se añadirán estos crimines a la carpeta de investigación, lo cual ocurrirá conforme se deslinden responsabilidades. Es menester indicar que este nuevo boletín rectificó información que se distribuyó en los últimos días, puesto originalmente se afirmaba que eran tres y no cuatro los implicados en la masacre.

¿Qué ocurrió en Cajeme la madrugada del pasado viernes 29 de diciembre?

Aproximadamente, a la 1:45 horas, se registró una masacre en un domicilio ubicado en la calle Pedro María Anaya, entre Pascual Orozco y Carmen Serdán, sitio en el que los sujetos mencionados anteriormente, arribarían abordo de una pick up blanca y abrirían fuego en contra de los asistentes a una fiesta de XV años. Según información de la FGJ, el ataque fue perpetrado porque, en el lugar, se encontraba un integrante de un grupo criminal identificado como ‘El Guacho’.

Fuentes: Tribuna