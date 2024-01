Tamaulipas: Sicarios paran autobús y obligan a bajar a 36 pasajeros; se desconoce su paradero

Comparta este artículo

Reynosa, Tamaulipas.- La noche del pasado sábado, 30 de diciembre, la cuenta de Facebook de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó que un autobús del Grupo Senda con número 9570 fue interceptado por un comando armado, quienes por medio de amenazas, fueron obligados a bajar de la unidad. Hasta el momento se desconoce si los pasajeros pudieron llegar a la central de camiones de Matamoros o fueron privados de su libertad.

De acuerdo con información brindada a través del pequeño comunicado, el “incidente” (término que fue utilizado por la propia dependencia) ocurrió durante la noche del día de ayer, en las inmediaciones de la autopista de Reynosa-Matamoros, cuando se encontraron con un comando armado, mismos que abordaron la unidad y forzaron a los pasajeros a descender. Tras los hechos, el conductor se contactó con las autoridades y realizó la denuncia.

Hasta el lugar de los hechos, arribaron elementos del Ejército de México, la Guardia Nacional y Estatal, para comenzar con las investigaciones correspondientes, así como también, se encargaron de escoltar el autobús hasta Matamoros, esto con la finalidad de que llegasen con bien. Cabe señalar que no ha surgido mayor información con respecto a lo ocurrido el día de ayer, debido a que lo mencionado anteriormente es lo único revelado por la Vocería.

De acuerdo con reportes distribuidos por el medio Infobae, no todos los pasajeros que tomaron la unidad con número 9570 lograron llegar hasta la terminal de Matamoros, aunque se desconoce la razón de ello, por lo que será necesario esperar a que las investigaciones progresen para que las autoridades brinden mayor información sobre el paradero y el estado de salud de los 36 pasajerons que iban en el autobús.

Esta no es la primera vez que un camión de pasajeros sufre un atentado en la carretera de Reynosa-Matamoros, ya que, el pasado 12 de diciembre, una mujer identificada como Yeni Briceño, denunció a través de TikTok que unos sicarios intentaron secuestrar el autobús de Línea Futura, el cual abordó junto con otros migrantes venezolanos. La fémina contó que, desde un comienzo, tanto ella como sus compatriotas notaron que algo andaba mal, debido a que no les dieron tickets reales. La testigo contó que, el motivo por el que no fueron raptados es porque se defendieron y rompieron los vidrios de la unidad.

Fuentes: Tribuna