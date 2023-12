Cajeme: Durante la noche, vivienda arde en llamas; dos animales murieron calcinados

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La noche del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la comisaría Esperanza, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara un voraz incendio: una vivienda, la cual presuntamente estaba abandonada, pero era habitada de forma ocasional por personas en situación de calle, comenzó a arder en llamas. Las víctimas fatales que dejó este siniestro fueron dos animales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del día de ayer, lunes 4 de diciembre del 2023, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en una casa que se encuentra en la calle Fernando Montes de Oca, entre las vialidades Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Leandro Valle de la comisaría Esperanza. Se detalló que una vivienda, la cual no tendría dueño, empezó a incendiarse desde su interior.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Vecinos que vieron las llamas y el humo dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó la Alerta Roja y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Tras confirmar el siniestro, pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes llegaron al sitio con máquinas extintoras.

Debido a que el inmueble era de madera y lámina de cartón, el fuego se propagó rápidamente. Aunque los Bomberos cajemenses trabajaron para apagar las llamas, todos los materiales del domicilio se consumieron, señalaron. Una vez que se dio por apagado el incendio, se informó que en dicho sitio murieron calcinados dos animales de ganado caprino; su dueño no se hizo presente durante los trabajos de las autoridades locales.

Por otra parte, los agentes de la Policía Municipal no reportaron otros heridos o víctimas mortales por este incendio, sólo los daños materiales y los decesos de los animales ya documentados. No fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre las causas del incendio; sólo se especificó que esta casa era habitada por gente en situación de calle, la cual se iba y regresaba de manera intermitente.

Fuente: Tribuna