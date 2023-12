Revelan cómo se transporta el fentanilo hacia Estados Unidos: ‘Portadoras de cadáveres’

Comparta este artículo

México.- Una nueva investigación reveló uno de los métodos con los cuales, mujeres transportan y trafican fentanilo a los Estados Unidos, mismas que son contactadas a través de redes sociales por grupos del crimen organizado. El reportaje es del periodista Ioan Grillo, y de acuerdo a la información, los agentes fronterizos identifican una forma de tráfico a la cual llamaron como ‘portadoras de cadáveres‘.

Según la investigación, los agentes observaron que varias mujeres norteamericanas, llevaban drogas dentro de sus vaginas, aunque también, en algunos casos se utilizó el ano para realizar este tipo de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El reportero, además, señaló que una mujer de 24 años que cruzó de esta forma el Puente Internacional Ysleta- Zaragoza, un cruce fronterizo sobre el río grande, que conecta las ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez.

Los agentes de aduanas se apoyaron con perros rastreadores para detectar que la mujer tenía algo entre las piernas, mismo que era un paquete con 180 gramos de fentanilo, el cual estaba envuelto en un condón. En ese mismo cruce, los agentes aduaneros capturaron a otros dos ciudadanos estadounidenses pocos días después de la primera detención. Se trata de una mujer de 37 años con 120 gramos de fentanilo en la vagina y un hombre de 34 años con 100 gramos en sus botas y bolsillos.

“El año pasado, en el mismo lugar, los agentes encontraron a una joven de 19 años que estaba embarazada de dos meses y tenía 118 gramos del opioide en la vagina”, se lee en el reportaje publicado este 5 de diciembre a través de la plataforma crashoutmedia.

En la frontera sur de los Estados Unidos se han incautado cifras récord, pues de acuerdo con lo publicado, en lo que va del año se han decomisado aproximadamente 12 mil 200 kilogramos de fentanilo, opioide sintético que ha generado más de 110 mil muertes durante el último años en la Unión Americana.

Aunque este método o práctica de transportar droga no es nueva o “innovadora”, el fentanilo pone en mayor riesgo la vida de la persona o de las “portadoras de cadáveres”, porque una cantidad minúscula de droga que se salga de los paquetes puede ser letal. El periodista, que también es corresponsal del periódico estadounidense The New York Times, apuntó que los cárteles de la droga reclutan a muchas de estas mujeres jóvenes a través de las redes sociales.

“Se sienten atraídos por las fotografías de automóviles caros, las joyas y el estilo de vida”, aseguró al periodista un oficial estadounidense que investiga el tráfico de droga a los EEUU. En tanto, se precisó que esta forma de traficar el fentanilo podría ser más eficiente para los grupos del crimen organizado debido a la cantidad de personas que cruzan a diario la frontera.

“La cantidad de personas que cruzan la frontera significa que los agentes sólo pueden registrar una fracción. Y cuando hacen una detención, están ocupados haciendo el papeleo y docenas más pueden estar pasando droga”, señaló el reportaje.

Fuente: Tribuna