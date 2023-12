Jalisco: Cae Jaideber, segundo sospechoso del feminicidio de Guillki Maika Torres

Comparta este artículo

Chapala, Jalisco.- El pasado 1 de diciembre, se reportó la desaparición de la productora de radio y fan de Lucero, Guillki Maika Torres Obelmejías, en el estado de Jalisco. Lamentablemente, más tarde se registró el hallazgo de su cuerpo, en el interior de un inmueble en el municipio de Chapala. Asimismo, se informó que en el lugar se localizaron objetos que indicarían que el o los culpables tenían planeado enterrar a la fémina en algún momento.

Días después del feminicidio, las autoridades informaron sobre la detención de un implicado en la muerte de Torres, pero parece ser que esta persona no sería la única relacionada con el crimen, puesto durante la jornada del pasado martes, 5 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó sobre la aprehensión de un segundo sospechoso, se trata de un sujeto identificado como Jaideber R. Cabe señalar que todo lo relacionado al caso se está manejando con sumo hermetismo y la caída de este imputado no fue la excepción, puesto la dependencia no dio demasiados detalles sobre cómo se realizó su captura.

Por otro lado, se desconocen otro tipo de detalles, como por ejemplo, de qué manera, Jeideber R, estaría vinculado con la desaparición y posterior fallecimiento de la venezolana. Esto mismo ocurrió con la primera persona que fue detenida con respecto al caso, puesto de éste primer imputado ni siquiera se conoce el nombre. Los únicos datos que serían de conocimiento público es que la FGE habría realizado diversos trabajos de inteligencia, así como interrogatorios y operativos para dar con los presuntos responsables.

Guillki Maika Torres era productora de radio y fan de Lucero

¿Quién era Guillki Maika Torres?

Originaria de Ocumare, Venezuela, Guillki Maika Torres Obelmejías, era residente de Chapala, Jalisco, desde hace algunos años. Fue en la mencionada entidad mexicana donde se estableció como productora de radio, mientras que su hobbie era cantar, actividad que solía compartir a través de clips en sus redes sociales. Es posible que una de sus más grandes inspiraciones haya sido Lucero, cantante de quien era gran fan, al grado en el que llegó a tomarse diversas selfies con ella y su hija, Lucerito Mijares.

Cabe señalar que el fallecimiento de Torres no pasó por desapercibido para la actriz de Alborada, Mi destino eres tú y Por Ella Soy Eva, quien se mostró devastada a través de su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde contó que tanto ella, como el resto de sus seguidores, se sentían tristes por la muerte de alguien tan “joven, encantadora, alegre”, asimismo se encargó de enviar el pésame a los familiares y seres queridos de la productora.

“Siento un gran dolor en el corazón. Con Mucha tristeza siento en el alma la muerte de Maika Torres. Linda mujer, encantadora, alegre, con valores, siempre epdneinte de quienes han estado a su alrededor”, señaló Lucero.

Fuentes: Tribuna