Elementos de la AMIC recuperan vehículos robados y armamento en Vícam

Comparta este artículo

Vícam, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), anunció desde sus cuentas oficiales que lograron recuperar un vehículo robado que fue despojado a su propietario el pasado sábado 18 de noviembre en Vícam, municipio de Guaymas, Sonora, además de otras unidades con reporte y armamento.

Esta acción se dio luego de la activación del Código Rojo por una unidad Toyota, línea Sequoia, color arena, en una gasolinera ubicada en la carretera internacional a la altura de la citada comunidad, por lo que acudieron al llamado efectivos de la AMIC y Ejército Mexicano, poniendo en marcha un operativo en la zona.

Gracias a los esfuerzos de los agentes pudieron recuperar el vehículo mientras transitaban por una brecha al norte de la población, pero no fue el único logro ya que también aseguraron dos vehículos más, los cuales corresponden a una pick up, Ford Lobo, color negro, de cuatro puertas y otra pick up, Ford Lobo, repintada de color gris, cuyo color original era blanco.

Cabe mencionar que los últimos vehículos también cuentan con reporte de robo, además de estar relacionados en diversos hechos violentos suscitados en la comunidad, pero eso no fue todo ya que también hallaron un rifle de asalto AR-15, calibre 5.56, así como diverso equipo táctico y todo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Esta unidad fue asegurada gracias al operativo de la AMIC | Twitter @fgjesonora

Según información proporcionada por Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, los municipios de Hermosillo y Cajeme ocupan el primero y segundo lugar a nivel estatal, donde se concentran el mayor registro de los delitos de homicidios dolosos, robo de vehículo y narco menudeo, por lo que este caso no es aislado.

Aunque hay una disminución considerable en el delito de robo de vehículos en Sonora, pues de enero a julio del 2023 fueron 305 reportes de vehículos robados que atendió Seguridad Pública de Hermosillo contra 341 que recibieron en el mismo periodo del año pasado, las autoridades son conscientes que todavía falta mucho qué hacer.

De igual forma se tienen datos que son los vehículos de modelos atrasados los que regularmente buscan los delincuentes, dado que los más modernos cuentan con tecnología de geolocalización o bloqueos, lo cual facilita que puedan dar con su ubicación de manera más fácil.

Fuente: Tribuna