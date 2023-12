Exhiben en video supuestos miembros de la Guardia Nacional: "Se los va a cargar la ver..."

Comparta este artículo

Río Grande, Michoacán.- Durante el Gobierno de Felipe Calderón, estalló en México uno de los periodos más violentos de su historia reciente, dicha etapa fue conocida como La Guerra Contra el Narcotráfico. En aquel entonces, los pobladores de diversas comunidades, en la provincia, denunciaron presuntos abusos cometidos por miembros del Ejército Nacional en contra de los civiles. Ahora, a más de 10 años de este evento, se viralizó un video en el que supuestos agentes de la Guardia Nacional (GN) estarían agrediendo a un hombre.

Según reportes, los hechos habrían ocurrido en la localidad de La Piedad, en el Estado de Michoacán. En el clip, se aprecia a tres personas con uniforme de camuflaje, botas y rodilleras similares a los que suelen portar los elementos de la GN. Asimismo, se puede ver que el trío tendría sometido a un hombre vestido con playera azul, a quien le pisan los pies, al tiempo en el que le presionan el cuello con un objeto color negro similar a una macana.

Elementos de la Guardia Nacional habrían agredido a un hombre

Si bien, no se ha podido confirmar que realmente se traten de elementos de la GN, las sospechas aumentan conforme avanza el video, puesto en determinado momento, uno de los agresores amedrenta a su víctima y le exige que le envíe un comunicado al jefe del agraviado: “Le vas a decir a tu jefe de plaza que dice la Guardia Nacional que el comunicado que mandaron ellos me pela los hue… y a toda la Guardia Nacional.”

“Escucha, yo no le voyo a decir a las 11, yo le voy a decir a las 10, no quiero ver ninguna pu… camioneta de ustedes porque se los va a cargar la ver… No los voy a meter al bote, los voy a matar”, expresa el supuesto agente de la GN. Segundos después, otro de los presentes le pregunta a su víctima si “quiere monte”, a lo que él responde que “no”. Luego de ello, el trío cuestiona a su víctima sobre el nombre de su abuelita y dónde vive, a lo que el agraviado responde que es de “La Piedad”.

Se filtra video con supuestos elementos de la GN agrediendo a un hombre

Dicha respuesta no parece ser del agrado de los presuntos agentes, puesto comienzan a golpear en la cabeza al masculino con el objeto negro, para luego corregirlo: “Estamos en Río Grande, pen… para que te acuerdes. La Piedad apenas se pagó”, declaró el hombre. Acto seguido, los guardias continúan burlándose de su prisionero, quien solo puede quejarse del dolor y protestar con un: “Ya estuvo oficial”, mientras recibe un golpe en la zona del glúteo.

Finalmente, la víctima es liberada y hasta ahí llega el video. Cabe señalar que si bien, el clip se volvió viral a través de redes sociales, la realidad es que hasta el momento se desconoce si de verdad se trata de elementos de la dependencia de seguridad, por su parte, la propia GN ha guardado silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto, por lo que habrá que esperar hasta que surja mayor información relacionada a este caso.

Fuentes: Tribuna