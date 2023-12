Vinculan a proceso a Alfredo Jalife por demanda de difamación de Tatiana Clouthier

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Diciembre del año 2022, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, levantó una demanda en contra del analista Alfredo Jalife por el delito de “difamación, calumnias y lo que resulte”, puesto el ahora imputado habría acusado a la entonces funcionaria de robarse el litio de México, mismo que presuntamente habría entregado a Estados Unidos. A raíz de esta situación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al acusado, recién el día de ayer, miércoles.

Dado a que Clouthier levantó su denuncia en Monterrey, Jalife fue puesto a disposición de las autoridades regias para que continuaran con las indagatorias; sin embargo, un Juez de Control concluyó que lo mejor sería que el analista llevara su caso en libertad, debido a que está acusado de un delito que no se considera de gravedad. Asimismo, deberá cumplir con otros requisitos como por ejemplo, no podrá acercarse a Tatiana, ni a su domicilio hasta el cierre de las investigaciones complementarias, lo que se estima que ocurrirá en 60 días.

Como suele ocurrir con temas que atañen al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión durante La Mañanera de este jueves, 7 de diciembre, en la discrepó de la postura de la exmiembro de su gabinete, resaltando la importancia de garantizar la libertad de expresión de todas las personas, así como resaltó la importancia de salvaguardar la manifestación de ideas sin persecución, hecho por el que la propia Clouthier ha sido criticada a través de X (antes conocida como Twitter).

“Si tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente, eso es lo que puedo decir”, sentenció el mandatario.

Así reaccionó Tatiana Clouthier tras enterarse de la detención de Alfredo Jalife

Durante la jornada del pasado miércoles, 6 de diciembre, Tatiana Clouthier se manifestó a través de su cuenta de X para hablar sobre el tema de Jalife, en el que recordó que el año pasado inició el proceso legal en contra del analista, asimismo, se encargó de acusarlo de mentir acerca del presunto robo de Litio. Por otro lado, la exsecretaria de Economía atinó a defenderse de los señalamientos de su detractor, resaltando que jamás ha provocado ningún daño al “Estado Mexicano”.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes.”

Como se mencionó anteriormente, no solo el mandatario de origen tabasqueño ha puesto en tela de juicio el proceder de Clouthier, sino que también varios usuarios de X acudieron a la publicación de la exfuncionaria para acusarla de perseguir políticamente Jalife; mientras que otros más la señalaron por dedicarse al escenario político y aún así, no soportar las críticas de sus detractores. Cabe señalar que, hasta el momento, Tatiana no ha respondido a ninguna de estas aseveraciones.

