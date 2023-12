Cajeme: Localizan a persona sin vida en aguas del Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los hechos violentos continúan sacudiendo al sur de Sonora, en especial al municipio de Cajeme, donde este viernes 8 de diciembre se volvió a activar el llamado Código Rojo debido a que se reportó la presencia de un cadáver al interior del Canal Alto. Elementos de distintos órdenes de Gobierno se dieron cita al oriente de Ciudad Obregón para la recuperación del cuerpo e iniciar con las diligencias.

Fue poco antes de las 12:00 horas de este viernes que las autoridades municipales recibieron el reporte de que había un cadáver flotando en el Canal Alto, en el tramo que se encuentra entre la Carretera Internacional México 15 y la Calzada Francisco Villanueva. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina (Semar), además de personal del cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes se encargarían de recuperar el cadáver.

Además, llegaron paramédicos pues al inicio no se sabía si esta persona viva pero luego se descubrió que ya había fallecido. De acuerdo con información preliminar, personas que caminaban por el margen derecho del canal descubrieron el cadáver. Además trascendió que la persona sin vida estaba envuelta con un hule de color azul, lo cual comprobaría que fue asesinada, no obstante, esto no está confirmado.

Flota cadáver en Canal Alto de Cajeme

También se ha referido que el cuerpo pertenecía a un hombre, debido a la complexión y ropa (pantalón, tenis y chaleco) que llevaba puesta. Sin embargo, de momento no ha sido identificado. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) autorizaron que el cadáver fuera sacado de las aguas, para posteriormente trasladarlo al anfiteatro donde será identificado y sometido a la necropsia de ley para saber la causa de su muerte.

Entre otras noticias, la noche de ayer jueves 7 de diciembre se reportó otro ataque armado en Ciudad Obregón, que dejó una persona lesionada. El llamado fue en la colonia Colosio, perteneciente a la comisaría de Esperanza, luego de que un comando armado acribillara a la víctima en la calle Miguel Hernández, entre las vialidades Sor Juana Inés de la Cruz y Las Tierras. Sobre este hecho no hay reporte de detenidos ni tampoco identidad de la persona herida.

Fuente: Tribuna