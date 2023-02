Hombre asesina a balazos a dos hermanos y después se retira la vida en Durango

Comparta este artículo

Nuevo Ideal, Durango.- Durante la noche del pasado miércoles 8 de febrero, en el municipio de Nuevo Ideal, Durango, dos hermanos fueron asesinados a balazos por un conocido de ellos, quien luego de cometer el crimen procedió en quitarse la vida, esto para evitar ser arrestado por las autoridades, por lo que los agentes policíacos a los pocos minutos se retiraron.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:50 horas, sobre la calle prolongación Felipe Pescador, en la ya mencionada localidad duranguense, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante la activación del código rojo tras varios reportes de detonaciones de arma de fuego en la zona.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que los ahora occisos respondían a los nombres de Sergio G. C., así como Mario y René C de C ambos, siendo estos últimos dos asesinados por el primero, quien tras perpetrar el brutal actor el decidió terminar con su existencia, quedando tendidos en plena vía pública, sin contar con datos sobre el móvil de los hechos.

Hasta el sitio de los hechos acudieron los uniformados de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder dar con un responsable.

Por el momento, se sabe que los tres fallecidos ya fueron enviados hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) esto en la ciudad de Durango, donde les practicarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades encargadas en el caso.

Fuente: Tribuna