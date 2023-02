Sedena: Coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, secuestrado por narcos del CJNG, podría estar muerto

Comparta este artículo

Zapopan, México.- Fue el pasado 10 de diciembre del 2022 cuando se informó de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, durante su periodo vacacional en el estado de Jalisco. Los primeros reportes revelaron que el oficial fue privado ilegalmente de su libertad por narcos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). A dos meses de su ausencia, la esperanza de hallarlo con vida, decae; así lo declaró el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

El auto del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz fue hallado días después de su desaparición. Foto: Twitter

En la conferencia 'mañanera' del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 10 de febrero, efectuada desde el municipio de Zapopan, en Jalisco, el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, declaró que si bien los esfuerzos para encontrar al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz no han parado, se cree que este "ya no pudiera tener vida". No obstante, las labores para dar con su paradero seguirán.

Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que ya no pudiera tener vida, de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrar su cuerpo si ya no está con vida, pero no vamos a detenernos", informó el titular de la Sedena en la conferencia presidencial de este viernes.

En esta misma intervención, el funcionario declaró que ya han habido aseguramientos por la desaparición del coronel, quien habría sido secuestrado en Tapalpa, cuando viajaba de Jalisco a Zacatecas y estaba de vacaciones. Cresencio Sandoval resalto la captura de José Manuel Pizano Ornelas, hermano de Juan Carlos Pizano, alias 'El CR', líder regional del CJNG y quien presuntamente secuestró al coronel.

Se detuvo al hermano de la persona que, tenemos conocimiento, secuestró al coronel, ya se hizo el aseguramiento de algunas propiedades, pero no hemos localizado hasta ahorita a la persona que lo secuestró", compartió en la 'mañanera' de AMLO.

Cabe recordar que el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue privado de su libertad, de forma ilegal, el 10 de diciembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco, cuando estaba inactivo. Las pesquisas por esta desaparición revelan que integrantes del CJNG simularon un accidente de tránsito para obligar al militar a descender de su vehículo; ahí lo secuestraron. El auto del coronel fue localizado el 14 de diciembre en el mismo municipio.

