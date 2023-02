El cuerpo estaba en el baño: Lo que se sabe sobre la muerte de un cliente en gimnasio de Coyoacán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de un gimnasio (perteneciente a una importante cadena de México), en la alcaldía Coyoacán, la mañana del pasado martes, luego de que se reportara la muerte de un usuario. El cuerpo de este fue hallado en un baño un día después de su deceso, por lo que se cree que personal habrían ocultado el cadáver.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hallan hombre muerto en gimnasio en Coyoacán. Foto: Twitter

De acuerdo con información del periodista de nota roja, Carlos Jiménez, fue la noche del 13 de febrero cuando familiares de David Z., usuario de esta popular cadena de gimnasios, comenzaron a buscarlo, ya que no volvió a casa. No obstante, en el centro deportivo, ubicado en la Plaza Oasis, sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Oxtopulco, la alcaldía Coyoacán, les dijeron que no había rastro de este, aunque la camioneta de David estaba en el estacionamiento.

Un día después, el pasado martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se informó que el cuerpo del cliente yacía sin vida al interior de un baño. El también llamado 'C4' mencionó que los empleados del gimnasio no se percataron de la muerte del cliente, la cual presuntamente ocurrió a causa de un paro cardíaco. Se hicieron presentes en la escena agentes de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso de la víctima, pero no dieron más detalles.

Por su parte, el gimnasio de Oasis Coyoacán permaneció cerrado el pasado martes, y se informó que esto seguirá "hasta nuevo aviso". Se hicieron presentes en el sitio agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Las pesquisas por estos hechos continúan.

Fuente: Tribuna