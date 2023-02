Padres de familia exigen a la SEP investigar abuso en alumnos de kínder; van 10 denuncias

Ciudad de México.- Los casos de maltrato y abuso infantil desafortunadamente no han cesado, especialmente aquellos que suceden al interior de los centros educativos, espacios que en teoría son seguros para los alumnos quienes acuden con la intención de recibir educación; sin embargo, muchos de ellos resultan abusados física, psicológica y sexualmente como ahora se ha denunciado en la CDMX, específicamente en un kínder ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la información preliminar, al menos 10 menores de edad fueron víctimas de abuso al interior de un kínder denominado 'Colegio Ana Pavlova', ubicado en la colonia Panamericana de la alcaldía al norte de la urbe, sitio donde padres de familia se manifestaron el pasado 15 de febrero con la intensión de exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) investigar los casos de abuso físico que al menos 10 menores de edad han sufrido, mismos que los padres de las víctimas aseguran, son del conocimiento de la directora del plantel.

Foto: Internet

En entrevista para Foro TV, la madre de uno de los menores agravios expuso que el menor de edad comenzó a actuar de una manera extraña cuando se trataba de acudir a la escuela; fue hasta que ésta optó por no llevarlo que el infante le explicó lo que la interior sucedía; incluso, le relató que una maestra y su hijo, son los que realizan tocamientos inadecuados a los menores de edad y tras ello, son amenazados para que guarden silencio.

"Por lo menos mi niño sí me avisó, me dijo ya cuando le dije que no lo iba a traer, se sintió a salvo y me empezó a decir todo lo que estaba pasando", expuso la mujer.