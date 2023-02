¿Si es sabotaje? SSC confirma que hay detenidos por el robo de cables del STC Metro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 2 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la CDMX, Omar García Harfuch, confirmó que desde el pasado mes de diciembre del 2022 y enero del presente año, se consiguió la detención de miembros de células criminales dedicadas al robo de cables del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tanto dentro de las instalaciones como en las inmediaciones del mismo.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario capitalino, elementos de la dependencia que encabeza en conjunto con la Guardia Nacional (GN) son los que han conseguido tales aprehensiones aunque hasta ahora, no se ha definido cuántos detenidos hay por estos delitos. Por ello, remarcó que será la Fiscalía General de Justicia de la CDMX la dependencia encargada de revelar las identidades de los implicados en daños a la red de transporte público.

Aunque no dio detalles respecto a los detenidos, García Harfuch sí detalló que hay certeza de no tratarse de trabajadores del Metro. "Nosotros no tenemos registrado al momento que hayan sido por parte de los trabajadores del Metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, se los informamos de manera más precisa junto con la fiscalía quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no han sido parte de la plantilla de trabajadores del Metro".

El pasado 12 de enero del presente año, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional dentro y fuera de las instalaciones del SCT Metro; incluso, remarcó que los que estaban dentro de las instalaciones no estarían armados, pues el objetivo era solo de ser apoyo de los miembros de la SSC y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ya se encuentran vigilando que nos haya anomalías.

En ese sentido, el jefe de la Policía Capitalina aseveró que hay células criminales más organizadas que otras; incluso, adelantó que hay robo de dos personas, al tiempo que cuenta con reportes de personas que "va una persona con toda tranquilidad caminando con unas cizallas para cortar un registro, eso es más organizado y también ya está detenida". Previo a este reporte, Sheinba Pardo había rematado que los robos a usuarios bajaron de cinco a dos tras el despliegue de la GN, mientras que los presuntos sabotajes se mantenía bajo investigación de la Fiscalía.

