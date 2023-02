Ciudad Obregón: A plena luz del día, sicarios disparan contra el conductor de un automóvil

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado martes en inmediaciones de la colonia Luis Echeverría, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada. Si bien estos hechos no dejaron heridos ni víctimas mortales que lamentar, sí hay reporte de daños materiales, los cuales serán cubiertos por la víctima, quien decidió no denunciar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 21 de febrero del 2023, alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, por las calles Emiliano Zapata y Michoacán, en la colonia Luis Echeverría, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un hombre de 47 años, cuyo nombre no quiso ser revelado, iba conduciendo un vehículo sedán, marca Toyota, línea Corolla, color gris y de modelo reciente.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

Cuando llegó a la dirección referida, el conductor escuchó lo que parecía ser un disparo, por lo que detuvo la marcha. Al revisar lo que ocurrió, se fijó que la puerta del chofer tenía un orificio de bala, además de que el vidrio de esa parte del automotor quedó estrellado. De inmediato, dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Los elementos tomaron nota del siniestro, sin embargo, la víctima detalló que no presentaría una multa ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJE), por lo que no se pidió apoyo de personal de Servicios Periciales. De igual forma, como no hubo heridos ni víctimas mortales por estos hechos, no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detalles sobre los sicarios responsables.

Cabe recordar que la tarde del mismo martes, se reportó una triple ejecución en la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón. Si bien autoridades se movilizaron para atender este hecho violento, aún no hay detenidos, ni se conoce la identidad de los ahora occisos.

