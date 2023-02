Lamentable final: Hombre es hallado sin vida en las aguas de un río de Michoacán

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- Durante la mañana de este jueves 23 de febrero, en la ciudad de Morelia, Michoacán, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino, el cual no contaba con huellas de violencia, al no contar con datos sobre su identidad y sus generales, aunque no se ha confirmado si fue asesinado, por ello habría que esperar a nuevas actualizaciones.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, dentro del Río Chiquito ubicado en la avenida Solidaridad, justo a la altura de la colonia Molino de Parras, en las cercanías de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante la activación del código rojo.

Autoridades llegan al sitio del crimen

Primeros informes mencionan que a pesar de que en la zona estuvieron presentes los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, nada pudieron hacer para salvarle la vida al hombre identificado como Omar S., de aproximadamente 41 años de edad, quien al final fue puesto a disposición de los especialistas forenses, quienes se encargaron de su resguardo en lo que llegaba una unidad.

Hasta el lugar de los hechos llegaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJE) comenzara con las primeras indagatorias, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

Por ahora, se conoce que la víctima mortal ya fue trasladada para las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) esto en la ciudad de Morelia, donde le practicarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes para descartar un homicidio, mientras familiares tendrán que acudir para reclamar el cadáver.

Fuente: Tribuna