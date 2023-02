FUERTE VIDEO: Usuario pierde un pulgar en el Metro de la CDMX; se le atoró la mano en una puerta de la L3

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia escuchamos decir que al momento de viajar en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, debemos permitir el cierre de puertas, pues hasta que esto no ocurra, el vagón no podrá continuar con su trayecto afectando a todos los usuarios de la red y no solo de este convoy; no obstante, esto e muy difícil de seguir especialmente durante las denominadas 'horas pico' donde la presencia de ciudadanos es tan alta que hasta los mismos policías desplegados en las instalaciones ayudan empujando a los demás para que las puertas puedan cerrar.

Si bien esta parece una imagen algo risible, la mañana de este sábado 4 de febrero un usuario experimentó uno de los momentos más dolorosos de su vida pues su mano redicha quedó atorada en una de las puertas de este sistema y por tal evento, perdió el dedo pulgar, lo que causó el despliegue de elementos de emergencia para estabilizar al hombre que dicho sea de paso, fue auxiliado por los uniformados que se encuentran en la red.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro sucedió en la Línea 3 que va desde la estación Indios Verdes y hasta Universidad y aunque la estación donde sucedió el accidente no ha sido revelada, el periodista de nota roja Jorge Becerril fue quien compartió en redes sociales el momento en que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), tratan de sacar la mano del usuario la que ya se encontraba oprimida por las gomas que causan el sellado de las puertas al momento del cierre.

Fue el mismo comunicador el que compartió una fotografía del hombre quien protagonizó esta lesión el cual se observa sentado en una silla, escribiendo en su celular con la mano izquierda y al derecha mostrándola a la cámara, misma donde se ve que ya ha perdido el pulgar. Al sitio arribó una ambulancia la cual se encargó de dar atención médica al usuario afectado el que, pese a la gravedad de los hechos, se observa tranquilo.

Advertencia, la siguiente imagen contiene detalles fuertes, se recomienda discreción.

Metro no da su postura

Luego de los hechos que han cimbrado a las redes sociales, el Metro de la CDMX no ha publicado afectaciones en el servicio o bien, detalles sobre el usuario que resultó con la amputación del dedo pulgar. Lo único que se ha mencionado en las plataformas digitales es la supervisión de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, a las obras en la Línea 1 las cuales se realizan desde Pantitlán y hasta Salto del agua, estaciones que estarán cerradas hasta el mes de marzo cuando la obra sea entregada a los ciudadanos.

