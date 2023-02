VIDEO: Explota gasolinera ubicada en Tula; se desconoce número de lesionados o personas sin vida

Comparta este artículo

Tula, Hidalgo.- La mañana de este sábado 4 de febrero, las autoridades del municipio de Tula, en el Estado de Hidalgo, confirmaron que se registró una explosión en la gasolinera de Iturbe, específicamente sobre la carretera Tula - Tlahuelilpan, a la altura del Colegio de Bachilleres (Cobaeh) donde se remarcó, una pipa de gas LP acudió a cargar combustible pero un mal manejo fue el que detonó los hechos provocando la movilización de los cuerpos de emergencia, así como el desalojo de los habitantes de comunidades cercanas a modo de evitar daños mayores.

Aunque o hay una cifra oficial de lesionados o incluso, reporte de personas sin vida, se ha dicho que en el lugar un total de cinco vehículos quedaron calcinados. Esto ha provocado el cierre de la circulación en ambas direcciones pues elementos de protección Civil, ambulancias y funcionarios se dirigieron al sitio para controlar el siniestro y una vez hecho lo anterior, cuantificar tanto daños materiales como confirmar personas afectadas.

Guillermo Olivares, quien funge como secretario de Gobierno de Hidalgo, informó cerca de las 10:30 horas que la situación ya estaba bajo control aunque no pudo confirmar si había muertos. "Afortunadamente ya no hay posibilidad de causar mayor daño. Una vez que tenga el reporte de cómo están las cosas, ojalá que no tengamos reporte de víctimas, que todo se quede en daños materiales, les vamos a informar", exclamó.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal también arribaron a la zona para apoyar tanto a los cuerpos de emergencia como en el desalojo de los ciudadanos de las regiones cercanas a la zona de desastre; incluso, la presidencia municipal de Tula hizo un llamado a la ciudadana en general a no acercarse al lugar de los hechos para no entorpecer los trabajos.

A través de las redes sociales se han compartido videos de la explosión e incluso, se observa cómo testigos corren a modo de buscar refugio, pues las detonaciones causaron asombro dada la magnitud. Será en las siguientes horas cuando se de un reporte oficial tanto de víctimas como de las posibles causas por las que estalló la estación de gasolina. Internautas han adjudicado este evento al denominado huachicol que hay en la región pero no hay una postura oficial que lo confirme.

