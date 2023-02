Adán Salazar fue asesinado a golpes en Cuautitlán Izcalli y sus familiares exigen justicia

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La familia de Adán Salazar, hombre de 53 años que fue asesinado a golpes en marzo de 2022 cuando se dirigía a su casa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, exigen justicia a las autoridades y buscan la captura tanto de Iván “N”, como de Dafne “N”, quienes han sido identificados como los agresores de la víctima aquella madrugada del año pasado.

Adán regresaba a su casa de una reunión en la madrugada, cuando fue interceptado por estas dos personas, quienes comienzan a golpearlo sin piedad alguna, agresiones que horas después le provocaron la muerte al interior de un hospital de este municipio mexiquense. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya giró órdenes de aprehensión en contra de ambas personas, aunque no se conoce su paradero.

De acuerdo con la información compartida por la familia, los presuntos responsables habrían discutido con Adán en la reunión en la que se encontraban en la colonia 3 de mayo. Hasta el momento las autoridades han sido incapaces de encontrar a estas personas, pues está por cumplirse un año de esta agresión que cobró la vida de un padre de familia que ya no pudo regresar a casa y quedó tendido en el asfalto.

En ese sentido, el hijo de la víctima detalló la causa de muerte de Adán y explicó que recibió golpes con una piedra en la cabeza en más de 20 ocasiones. En ese marco, mencionó que el personal de salud le comentó que tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que se consideró que era la causa de muerte. Sin embargo, la tortura no terminó ahí, pues mencionó que su padre recibió un golpe con una botella en la cabeza y con los vidrios le cortaron la cara y el cuerpo. Asimismo, indicó que tanto Dafne como Iván no querían irse sin terminar, pues incluso después de todo esto comenzaron a patear el cuerpo del hombre de 53 años, el cual ya no se movía

Además, la corrupción también se hizo presente en el caso, pues la familia detalla que en el Ministerio Público les cobraron 50 mil pesos para brindarles la evidencia y continuar con el caso, pues eran fundamentales para el caso, se trata del video de la cámara de vigilancia en donde se observa la agresión, así como los resultados de la necropsia. Razón por la cual tuvieron que vender sus pertenencias.

Fuente: Tribuna