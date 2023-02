Adiós a las 'licuachelas': Tras operativo en Tepito, desmantelan puestos semifijos de venta de alcohol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El barrio de Tepito es uno de los más populares y concurridos tanto para los residentes de la CDMX como para aquellos que buscan hacerse de algún producto a precios más accesibles, tales como ropa, calzado, electrónicos o cosas para el hogar; sin embargo, también se comenzó a vender alcohol en diversos locales comerciales al grado de llamar más la atención el hecho de acudir al citado lugar a vivir la experiencia antes que realizar compras de otro tipo.

Desde el jueves 20 de octubre de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México había informado que ya no se podía vender alcohol en los denominados 'tianguis' de la urbe, así como en bazares y complementarios; sin embargo, esta medida no se respetó en el denominado 'Barrio Bravo' donde se mantuvo la venta de cervezas y otras bebidas, lo que llevó a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementaran un operativo para desmantelar los puestos semíticos dedicados a la venta de alcohol.

Docenas de uniformados se desplegaron la madrugada de este jueves 9 de febrero sobre el Eje 1 Norte, en la Avenida del Taller y en la calle Héroe de Granaditas, operativo que dicho sea de paso, no fue debido a hacer cumplir la medida antes mencionada, sino que se dijo, los miembros de la Policía capitalina atendieron una denuncia anónima hecha por vecinos quienes se quejaron por la venta de alcohol en la vía pública.

A pesar de la presencia de los elementos de la SSC, no hubo reporte de incidentes luego que se retiraran los puestos semi fijos hechos a base de metal ubicados en el corazón del Barrio de Tepito. Estos puestos se sabe, fueron trasladados con apoyo de vehículos propiedad del Gobierno de la CDMX y asegurados por las autoridades locales. Por ahora, no hay reporte de personas detenidas luego que se dijera, la denuncia involucró no solo la venta de bebidas alcohólicas, sino también de diversas sustancias ilícitas en los mismos establecimientos.

Operativo contra venta de animales

Días antes de este hecho, autoridades capitalinas también se habían dirigido al Barrio Bravo de Tepito con el fin de implementar un operativo que combatiera la venta ilegal de animales, suceso que ocurrió el pasado 4 de febrero sobre la calle Día de León, misma donde se ubicaron dos puntos de venta de especies caninas que fueron aseguradas. “Personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública de la Dirección General de Gobierno acudió al punto denunciado donde se inhibió la venta de perros y se hizo un llamado a evitar la comercialización de animales ya que existen sanciones en la materia”, informó la alcaldía Cuauhtémoc en un comunicado.

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna