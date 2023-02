Golpe al narco: Cae 'El Lupe'; operaba para 'El Mayo' Zambada en Culiacán; ya está en CDMX

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 9 de febrero, autoridades mexicanas informaron que, derivado de un operativo que inició el día miércoles 8 del mes en curso cerca de las 20:00 horas, se había conseguido la detención de José Guadalupe Tapia Quintero, alias 'El Lupe' quien se sabe, se desempeñaba como operador de Ismael Zambada García alias 'El Mayo' para el Cartel de Sinaloa.

Medios locales informaron la noche del miércoles que un helicóptero militar sobrevolaba diversos puntos de Culiacán, evento que se dio horas después que miembros de la Secretaría de Marina - Armada de México (Semar) cercana la privada Bosque Monarca donde presuntamente se encontraba el detenido antes mencionado; sin embargo, se dijo que la detención tuvo lugar en una comunidad conocida como Tacuichamona a 60 kilómetros de la capital sinaloense.

Tras confirmarse esta detención Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó que de manera inmediata, 'El Lupe' fue trasladado a la Ciudad de México donde permanece bajo custodia. "La información es que se hizo el operativo y fue aprendido por las fuerzas militares y que se encuentra en la Ciudad de México. Seguramente el gabinete de seguridad lo dará a conocer".

Debido a que este evento tuvo lugar en Sinaloa, donde el 5 de enero pasado se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón’, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se remarcó que la ciudadanía no corría peligro ya que no había reporte o indicios de reacciones violentas por esta captura como sucedió con el líder d ella célula criminal 'Los Menores'. Pese a ello, se invitó a los residentes de Tacuichamona no salir de casa ya que se mantiene un despliegue militar en la región.

"El llamado es no salir y esperar cualquier información de los medios, resguardarse en su casa, estamos al pendiente de cualquier situación", remarcó Luis Felipe Torres Lizárraga, síndico de la comunidad.

El detenido de 51 años de edad, se encargaba se manejar empresas de transporte de carga y mudanza mediante las que traficaba la droga dado que las unidades que utilizaba contaban con compartimiento secretos. Fue en 2014 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), lo puso en la 'lista negra'. Del mismo modo se dijo que la Administración del Control de Drogas (DEA) lo consideraba desde 2013 como criminal de alto rango tras ser señalado como encargado del tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos y lavado de dinero, delitos que le fueron imputados por una Corte con sede en Arizona.

"Tapia Quintero usó sus negocios para mover grandes cantidades de metanfetamina a la vez desde el interior de México hasta la frontera entre EE. UU. y México, incluida Arizona".

