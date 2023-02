A plena luz del día: Sicarios desatan balacera en vía pública de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Constitución, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que un comando armado desatara una balacera a plena luz del día. Estos hechos violentos no dejaron heridos ni víctimas mortales que lamentar, sin embargo, una vivienda resultó con daños.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada se desató la tarde del pasado miércoles 08 de febrero del 2023, alrededor de las 15:50 horas, tiempo local, en la calle Ponciano Arriega, entre Tabasco y California, en la colonia Constitución, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un grupo de sicarios arribó a la dirección referida y que sin mediar palabra con vecinos, comenzó a abrir fuego contra una vivienda, usando lo que serían armas AK-47.

Balacera en la colonia Constitución de Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Luego de causar daños en una vivienda con los balazos, el comando armado huyó hacia un rumbo desconocido, en tanto que vecinos del sector que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) activaron el Código Rojo y desplegaron un operativo.

No obstante, al llegar a la escena, solo encontraron casquillos de arma percutidos. Los oficiales comenzaron a entrevistar a los vecinos del sector, quienes no pudieron proporcionar mayor información. Si bien no se reportaron heridos ni víctimas mortales por este hecho violento, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes y abrir una nueva carpeta de investigación.

