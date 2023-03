A tempranas horas, ataque armado en Ciudad Obregón deja dos muertos: Identifican a las víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en la cabecera municipal de Cajeme, región que pertenece a una de las 50 ciudades prioritarias en materia de Seguridad para el Gobierno Federal comandado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ahora ha trascendido que la mañana del pasado sábado dos personas, una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en inmediaciones de la colonia Eusebio Kino; las víctimas ya fueron identificadas por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió la mañana del pasado sábado 11 de marzo del 2023, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, al interior de una vivienda ubicada en la calle Misión del Sáric, en la colonia Eusebio Kino, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un comando armado llegó a la dirección referida y que sin mediar palabra con los presentes, desató una balacera contra dos personas al interior de un inmueble. Acto seguido, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido.

Vecinos del sector que escucharon los balazos y temieron por sus vidas, dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), desplegaron un operativo. También se movilizaron oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y paramédicos de la Cruz Roja.

No obstante, los socorros informaron que las víctimas, quienes fueron identificadas como Miriam Karina M. R., de 22 años de edad, y José Abraham V. C., de 38, ya no tenían signos vitales, por lo que ambos cuerpos fueron cubiertos con una manta azul, tal como dicta el protocolo. El perímetro quedó acordonado para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes y levantaran los cuerpos de las víctimas. Por este doble homicidio ya se abrió una carpeta de investigación.

Sicarios desatan balacera y hieren a un ciclista en la colonia Sonora de Ciudad Obregón

Sumado a estos hechos violentos, se reveló que la misma mañana del pasado sábado 11 de marzo, un masculino de nombre José Reyes C. L., de 75 años de edad, fue una víctima colateral de una balacera desatada por sicarios en la colonia Sonora de Ciudad Obregón, por el bulevar CTM, entre las calles Méndez Limón y Chihuahua. Autoridades informaron que la víctima presentó heridas en el pie derecho por lo que fue llevado a un nosocomio de la localidad.

