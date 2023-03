AMLO habla de su "vínculo" con la mamá de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y de su encuentro en Sinaloa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el 29 de marzo de 2020 cuando el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protagonizó la que sería una de sus más grandes polémicas: en una gira por el norte del país, se encontró con María Consuelo Loera, la madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los narcotraficantes más peligrosos de México y que hoy está encarcelado en Estados Unidos (EU). A casi tres años de este evento, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano asegura que no tiene nada de qué avergonzarse.

AMLO habló de la vez que saludó a la mamá de 'El Chapo'. Foto: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este martes 14 de marzo del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO volvió a referirse a la ocasión que saludó y recibió una carta de la mamá de 'El Chapo', esto en la carretera Badiraguato-Guadalupe, en el estado de Sinaloa, hace casi tres años. El mandatario tabasqueño compartió con la prensa mexicana cómo fue que se dio el encuentro, así como cuál sería su "gran vínculo" con la madre del narcotraficante (esto último, lo mencionó con un tono irónico).

Yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso resisto, si no, ya me hubiesen destruido. No se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral, imagínense enfrentar una mafia como éstos o jefes de éstos, porque éstos son voceros", declaró en su 'mañanera' el presidente AMLO.

Luego de asegurar que en Administraciones pasadas los "capos de capos del poder económico, que eran los dueños de México", dio detalles de su encuentro con la mamá de quien fundó el Cártel de Sinaloa, el cual se dio cuando viajó a dicho estado para realizar una supervisión a un camino entre Badiraguato y Guadalupe y Calvo.

Me dicen que estaba la mamá del [Chapo] Guzmán Loera y que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta. Termina la exposición del avance del camino, nos subimos a la camioneta y está la camioneta de la señora, dije 'espérate, me voy a bajar', me bajé y la fui a ver porque es una persona mayor, la saludé y me dio la carta, me dijo 'es que no permiten a mis hijas que lo vayan a ver allá', y sí, lo que decía en la carta era eso, la saludé y me fui", expresó el presidente de México.

Y ya, ese es el gran vínculo, escándalo. Fue tan privado todo y en secreto que se la entregué a la [Secretaría de Relaciones Exteriores] para que se la hicieran llegar a la Embajada [EU en México] y sí le dieron la visa a una de las hermanas, un trámite, eso es [...] ese saludo, como se los estoy explicando", agregó con un tono irónico.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que AMLO habla sobre el encuentro que tuvo con la mamá del capo sinaloense; no obstante, resalta que en todas las veces que ha hablado sobre este hecho, sostiene que "no se arrepiente" y que solo fue gentil, mas que no hay un vínculo con el narco.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'