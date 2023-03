Terror en Cajeme: Con tripulantes a bordo, vehículo arde en llamas y autoridades se movilizan

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la carretera Hornos-Presa, en el municipio de Sonora, luego de que se reportara un siniestro: un vehículo particular comenzó a arder en llamas cuando iba circulando por dicha vialidad. Los tripulantes, quienes sintieron pánico por el fuego, alcanzaron a salir del automotor, por lo que resultaron ilesos. No obstante, dieron aviso a las autoridades sobre este incendio, a través del Servicio de Emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 11 de marzo del 2023, alrededor de las 20:49 horas, tiempo local, en el kilómetro 4 de la carretera Hornos-Presa, en el municipio sonorense de Cajeme; justo donde se encuentra la entrada del Dique 10. Se detalló que el vehículo que se incendió fue un automotor marca Ford, de la línea Explorer, color negro, modelo 1994, con placas del estado de Sonora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por incendio en carretera de Cajeme. Foto: Facebook

La propietaria del automóvil, una mujer de 21 años de edad cuyo nombre es Aurora, informó a las autoridades que ella iba circulando de sur a norte, rumbo al pueblo de Buenavista en la carretera referida cuando se percató de que de su vehículo salía un fuerte aroma a gasolina; momentos después, del cofre empezó a salir humo. Al dase cuenta de la lumbre, la conductora paró la marcha y le pidió a sus tres acompañantes que bajaran rápidamente del auto, ya que este parecía estarse incendiado.

De inmediato dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme. También arribaron a la escena elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes están adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Con la unidad extintora E-09, los Bomberos lograron apagar el fuego, para así empezar con las diligencias correspondientes por este incendio.

Las autoridades entrevistaron a la dueña del auto para saber la causa de fuego en su auto, no obstante, la mujer dijo que no vio nada fuera de lo normal antes de salir de su vivienda, la cual está en el poblado de Esperanza, en el mismo municipio. El vehículo fue retirado de la escena; por otra parte, debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales por este siniestro, no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja ni del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna