Mujeres desaparecidas suman 12 en la región de Guaymas y Empalme durante 2023 

Guaymas, Sonora.- Las desapariciones de mujeres en la región han ido en aumento en los últimos meses de acuerdo con el colectivo de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme.

Durante los primeros 3 meses de 2023 se han activado 12 fichas de búsqueda de féminas, mientras que otras ocho han sido por hombres que no se sabe de su paradero.

Nada fácil

Sinthya Maritza Gutiérrez Medina, líder de la citada agrupación informó que en el año van 12 fichas de mujeres sin localizar, donde destaca la desaparición de una menor de13 años edad al norye de la ciudad de Guaymas.

Dijo que en febrero se cerró con ocho fichas sin localizar, y en lo que van del 2023 suman 20 personas extraviadas en la zona, agregando que desde la fundación del organismo de búsqueda, se han activado tan solo en Guaymas y Empalme 600 fichas de personas que se encuentran desparecidas.

Recordó que en el año 2022 se presentaron 100 fichas de personas desaparecidas, siendo el 80 por ciento de hombres y el 20 porciento de mujeres.

Gutiérrez Medina destacó que las búsquedas son cada fin de semana y la tarea no es fácil, porque no se buscan objetos, se buscan a personas que físicamente ya no se encuentran con sus familias, sin embargo, el dolor de madres, de hijas y esposas, sacan fuerzas para continuar en la búsqueda de sus seres queridos.

El colectivo invita a las familias que tengan a una persona desaparecida pueden acercarse al colectivo donde obtendrán todo el apoyo así como de interponer la denuncia por desaparición en la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) de Sonora.

Fuente: Tribuna