Fiscalía del Edomex define que deceso de Norma Lizbeth fue por traumatismo craneoencefálico

Toluca, Estado de México.- La tarde del pasado jueves 16 de marzo, las redes sociales hicieron viral un video donde se observa una pelea entre dos estudiantes de la Secundaria Oficial 0518 perteneciente al municipio de Teotihuacán, en el Estado de México donde dos jóvenes se enfrentaron en una pelea; una de las involucradas fue identificada como Norma Lizbeth de 14 años de edad quien se dijo, era víctima de bullying de parte de la joven que también aparece en el video.

La pelea que se supo sucedió el pasado 21 de febrero, dejó efectos negativos en la salud de Norma Lizbeth quien murió a causa de los golpes el pasado 13 de marzo del presente año; en el marco en que la familia le daba el último adiós a la adolescente, se llevó a cabo una manifestación en el plantel exigiendo justicia e incluso, pidiera a las autoridades escolares intervenir en el caso ya que no prestaron atención a las agresiones que previo a la pelea, haba sufrido la joven. Ahora la Fiscalía del Estado de México determínala causa de muerte.

De acuerdo con las investigaciones realizadas al cuerpo de la joven, durante la pelea Norma sufrió un duro golpe en la cabeza con una piedra, lo que la llevó a perder la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico; este diagnóstico ha orillado a que se abra una carpeta de investigación pues la familia de la hoy occisa busca que la agresora sea juzgada como adulto.

Cabe destacar que en el marco en que la pelea se hizo viral, la Subdirección Regional de Educación Básica de la Secretaría de Educación informó que tras los hechos, ambas estudiantes habían sido llevadas ante la directora del plantel, misma que derivó en citar a los padres de ambas jóvenes a quienes se les informó que como parte del castigo, realizarían actividades de manera remota.

La familia de Norma Lizbeth explicó que la adolescente se quejaba de constantes dolores de cabeza; sin embargo, el tratamiento que recibió fue solo a base de analgésicos para calmar el dolor. La escuela además remarcó que Norma acudió a presentar una evaluación el pasado 7 de marzo pero no hubo problema alguno, por lo que no se esperaba que el desenlace fuera le ya conocido.

Hasta ahora, el plantel no ha referido nada sobre la menor que ocasionó los golpes a Norma Lizbeth. En entrevista, Alma Delia, hermana mayor de la joven que perdió la vida, explicó que cuando su hermana murió, ella llamó a la madre de la joven involucrada en la pelea para notificarle sobre el deceso, tras este evento, no han tenido comunicación de nueva cuenta.

"De ahí le vuelvo a marcar porque mi mamá entró, escuché su llanto, que mi hermana ya no estaba con nosotros. Yo agarré, le marqué, le dije que su hija se sintiera orgullosa porque acabó con la vida de mi hermana y la señora se quedó en shock, no me dijo nada, lo único que hice fue colgarle, hasta ahorita no sé nada de la señora", explicó la hermana.