Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Sin piedad, sicarios desatan balacera en plena vía pública

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Las Haciendas, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que la madrugada del pasado jueves se reportara una agresión armada en plena vía pública: un grupo de sicarios disparó en repetidas ocasiones contra un vehículo que tenía a su conductor a bordo. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, solo daños materiales que ya son atendidos por las autoridades.

Se desata balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves 16 de marzo del 2023, alrededor de las 00:15 horas, tiempo local, por las calles Legionarios y La Laguna, en la colonia Las Haciendas, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un joven de 18 años, quien prefirió mantener su identidad anónima, fue a visitar a unos familiares para resolver un problema en la colonia referida; no obstante, cuando se dirigía a su casa fue interceptado por un comando armado, el cual desde otro automotor le disparó en repetidas ocasiones.

El joven, quien temía por su vida, salió de la escena conduciendo su camioneta negra a exceso de velocidad, para finalmente llegar a la colonia Benito Juárez, donde dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. De inmediato se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), y personal de la Guardia Nacional (GN) adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Los efectivos entrevistaron al joven, quien asustado compartió los hechos ya referidos en esta nota. Debido a que el afectado no recibió ningún balazo, no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Los efectivos de la Policía Municipal y de la Estatal desplegaron un operativo en la zona para detener a los presuntos sicarios que habrían orquestado la agresión armada, no obstante, el resultado fue negativo.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes y procesar la escena en la que ocurrió la balacera. Se detalló que el vehículo, una unidad GMC Arcadia color negro presentó un impacto de bala en la puerta trasera del conductor. Las autoridades tomaron nota de este evento e informaron que ya se abrió una nueva carpeta de investigación.

