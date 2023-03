Teotihuacán: ¿Cuánto tiempo estará encarcelada Azahara Aylin, la presunta asesina de Norma Lizbeth?

Comparta este artículo

Estado de México.- El caso del homicidio de Norma Lizbeth, una joven de 14 años que sufría violencia y acoso en su escuela secundaria, en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), avanza, pero aún no se resuelve. El pasado sábado, autoridades del estado gobernado por Alfredo del Mazo informaron que la presunta responsable del crimen, Azahara Aylin, fue detenida luego de que se realizara un cateo en la región donde se desataron los hechos; ahora, la duda que persiste es, ¿cuál será su pena máxima, de ser encontrada culpable?

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Azahara Aylin fue detenida por autoridades de Edomex. Foto: Twitter

Luego de que Azahara Aylin 'N', de solo 14 años de edad, fuera detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañera Norma Lizbeth, quien murió a causa de un traumatismo craneoencefálico el pasado 13 de marzo, esta compareció ante un juez de Control en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque. La autoridad determinó vincularla a proceso por el delito de homicidio culposo; asimismo, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijaron 30 días para el cierre de la investigación del caso.

¿Cuánto tiempo estará encarcelada Azahara Aylin, la presunta asesina de Norma Lizbeth?

Aunque hay videos que muestran la presunta responsabilidad de Azahara Aylin en el ataque a Norma Lizbeth, el cual le habría provocado la muerte, aún no se le declara culpable ni se ha determinado su situación jurídica. No obstante, debido a que la joven es menor de edad, y a que las autoridades tienen el objetivo de reformar y de reincorporar a la sociedad a los encarcelados en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque, la joven solo podrían pasar cerca de cinco años en el sitio, no más.

Norma Lizbeth murió por fuertes golpes que recibió de parte de una compañera. Foto: Twitter

Cabe mencionar que en ese sitio están recluidos jóvenes acusados de delitos graves, por ejemplo, robo a mano armada, secuestro y asesinato, sin embargo, la condena máxima en dicho sitio solo alcanza para cinco años. Los procesados tampoco pueden ser enviados a un penal distinto para adultos. Por lo tanto se espera que la agresora de Norma Lizbeth solo pase por un proceso de rehabilitación, en el cual pueda continuar con sus estudios de secundaria y preparatoria, así como el aprendizaje de oficios.

El Centro de Internamiento para Adolescentes 'Quinta del Bosque', es la unidad dependiente de la autoridad administrativa encargada de cumplir y ejecutar las medidas relativas a la privación o restricción de la libertad de los adolescentes y adultos jóvenes responsables de la comisión de un hecho señalado como delito”, establece el gobierno del Estado de México en su portal

Sin embargo, el asesinato de la joven Norma Lizbeth ha puesto en la mesa un tema muy importante que había sido ignorado por las autoridades: el acoso escolar. ¿Qué harán los responsables de los infantes y jóvenes para evitar esta clase de acciones? La discusión debe ir por ahí.

Fuente: Tribuna