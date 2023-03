Violencia, sin control en Cajeme: A plena luz del día, sicarios desata balacera en la calle

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado domingo 19 de marzo en inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita, al norte de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, a plena luz del día, sicarios desataran una balacera. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que s activó el Código Rojo en la región. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por estos hechos violentos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 19 de marzo del 2023, alrededor de las 18:20 horas, tiempo local, en las calles Paseo de la Luna y Paseo de la Plata, en el fraccionamiento Villa Bonita de la comisaría Esperanza de Cajeme, en el estado de Sonora. Se detalló que un comando armado llegó a la dirección referida y que, sin mediar palabra con los presentes, este comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda de la calle.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Cajeme. Foto: Facebook

Luego de lanzar los balazos, los sicarios, quienes tenían sus rostros cubiertos, huyeron hacia un rumbo desconocido. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temieron por sus vidas dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Los efectivos informaron que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, debido a que había casquillos de armas percutidos en el área, se pidió apoyo a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Los policías municipales acordonaron el perímetro para que los peritos recaudaran la evidencia balística, misma que será integrada en una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de los gatilleros, así como el móvil de la agresión; no obstante, las pesquisas continuarán por parte de las autoridades de Cajeme.

Fuente: Tribuna