Caen 3 presuntos criminales tras concluir el Vive Latino; robaron culares a asistentes al evento

Ciudad de México.- El pasado fin de semana se llevó a cabo el Festival Vive Latino, el cual reunió a los grandes exponentes de la música tanto urbana como rock y hasta algunos representantes del regional mexicano quienes hicieron vibrar al Foro Sol, por lo que más de 100 mil asistentes al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco disfrutaron de este evento que ya figura como uno de los más representativos de la urbe; no obstante, la delincuencia también se hizo presente y por ello se confirmó la detención de tres presuntos criminales.

La agrupación californiana Red Hot Chilli Peppers fue una de las estelares del Vive Latino 2023

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los que consiguieron detener a dos mujeres y un hombre señalados por el robo de celulares de los asistentes al festival. Cabe destacar que este es uno de los crímenes más frecuentes en los grandes festivales donde las aglomeraciones permiten a los 'amantes de lo ajeno' revisar bolsas y extraer pertenencias de los presentes.

Los uniformados remarcaron que mientras realizaban recorridos de vigilancia por el Foro Sol, una pareja se acercó a ellos para reportar el robo; incluso, las víctimas aseguraron que una mujer los había asaltado, por lo que de inmediato atendieron la emergencia a modo de ubicar a la fémina señalada como responsable. Los hechos sucedieron específicamente en los sanitarios del acceso D del recinto donde la mujer interceptó a las víctimas y tras ello, abandonó el lugar pero por fortuna fue detenida metros más adelante.

Detenida tras cometer asalto dentro del Vive Latino 2023. Foto: SSC

La SSC difundió a través de las redes sociales la fotografía de la presunta responsable del robo, una mujer de 31 años de edad quien había despojado de sus pertenencias a los asistentes al festival. No obstante, no sería la única criminal, ya que también se detuvo a un joven de 21 años de edad quien tras sacar el teléfono móvil del, bolsillo de un joven, fue aprehendido y requisado hasta comprobar que los objetos que llevaba consigo no le pertenecían,

Detenido tras cometer asalto dentro del Vive Latino 2023. Foto: SSC

A modo de ofrecer más información sobre las labores realizadas al interior del Vive Latino, la PBI remarcó que durante el primer día del festival, una mujer de 34 años de edad también había sido detenida luego de ser señalada por el robo de un celular también perteneciente a uno de los asistentes, un hombre de 44 años quien pidió auxilio a los uniformados tras reportar el robo del equipo de telefonía.

Modus operandi

Dado que los conciertos y festivales reúnen a una gran cantidad de asistentes, los presuntos criminales suelen actuar en grupo y, tras rodear a la víctima, comienzan a empujarse entre ellos para distraer a quienes intentan robar. Mientras las víctimas se cuidan de no caer por loe empujones, tanto hombres como mujeres discretamente introducen las manos a los bolsillos o bolsos y una vez que sustraen las pertenencias, huyen del sitio.

La recomendación es guardar bien las pertenencias, tanto celulares como carteras, en caso de asistir a este tipo de eventos, al tiempo de ubicar a los elementos de la Policía Capitalina para reportar cualquier incidente como fue el caso en este festival. Previo a cada evento, las autoridades detallan el número de elementos desplegados tanto en las inmediaciones como dentro del recinto para proteger a los asistentes a los eventos en vivo.

Fuente: Tribuna