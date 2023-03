Fuerte impacto: Abuelita es atropellada por un motociclista en la alcaldía Venustiano Carranza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana se registró la movilización de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México debido a que un motociclista atropelló a una mujer de la tercera edad que intentaba cruzar la calle en la avenida Francisco Morazán y Calle 55, en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza. Por esta razón paramédicos y oficiales se dirigieron a la zona del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el atropellamiento se dio cuando la mujer pretendía cruzar la avenida. Sin embargo, no utilizó los puntos señalados, fue en ese instante cuando el motociclista, que circulaba por esta vía, no se percató de su presencia y la arrolló, por el fuerte impacto, la sexagenaria terminó en el asfalto y de inmediato recibió la atención de las personas que presenciaron los hechos.

Por otro lado, el motociclista se quedó en el sitio para asegurarse de que la mujer estuviera en buenas condiciones, después de unos minutos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), así como una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a la lesionada por el accidente.

Abuelita atropellada en la CDMX, Foto: Especial

Sin embargo y tras una revisión, diagnosticaron que las lesiones que presentaba la mujer no eran graves, por lo que no ameritó un traslado al hospital y fue entregada a sus familiares, quienes llegaron al sitio de los hechos después de que fueran alertados vía telefónica. En cuanto al motociclista, está a la espera de la llegada de su aseguradora, la cual será la encargada de pagar los daños, esto en caso de que el conductor de la unidad resulte responsable.

Cabe señalar que los vecinos de la zona han mencionado que esta calle no tiene muchos puntos de cruce, por lo que tienen que improvisar y caminar por la calle poniendo en riesgo su integridad física. Cabe señalar que el accidente no provocó afectaciones a la vialidad y el flujo vehicular es constante, por lo que no se requiere de alternativas. Después de unos minutos, la mujer se retiró del lugar acompañada por sus familiares.

Cabe señalar que en la Ciudad de México se tuvo que reformar el Reglamento de Tránsito debido al aumento de los accidentes en los que se veían involucrados motociclistas, por lo que se prohibió el acceso a algunas vías rápidas. Sin embargo, esto provocó movilizaciones de los llamados bikers, quienes no estuvieron de acuerdo con esta medida.

Fuente: Tribuna