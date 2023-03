Ana sale de viaje y desaparece: Días después, hallan su cuerpo en casa de Sonora; sería feminicidio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los asesinatos de mujeres en México no se investigan de facto como feminicidios. Antes de que se abra una carpeta de investigación con perspectiva de género, las autoridades realizan pesquisas complementarias, lo que entorpece la búsqueda de justicia para las víctimas. En Sonora, el tema avanza, y es que el homicidio de la abogada Ana Eliza C., de 33 años de edad, ya será indagado como feminicidio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fiscalía de Sonora investiga feminicidio de Ana Eliza. Foto: Internet

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que el asesinato de Ana Eliza C., de 33 años de edad será investigado como feminicidio. Cabe mencionar que la víctima, quien era abogada, regresó de un viaje el pasado 12 de marzo, se comunicó con su familia, pero desapareció. Tras días de ausencia, el jueves 16, la fémina fue encontrada sin vida en su propia casa, ubicada en la privada San Marcos, en el municipio de Hermosillo. Este hecho consternó a familiares y amigos, pues aseguraron que la víctima no tenía problemas con nadie.

Así fue el hallazgo del cuerpo de Ana Eliza, mujer sonorense desaparecida en Hermosillo

El pasado jueves 16 de marzo del 2023, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia San Marcos, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se informara que al interior de una vivienda yacía el cuerpo una mujer: se trataba de Ana Eliza, quien desapareció de la vida de sus familiares el domingo 12. De inmediato se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja para revisaran a la mujer, no obstante, los socorros informaron que la mujer ya no tenía signos vitales.

El perímetro quedó acordonado por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizaran las diligencias correspondientes. En el sitio también se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

A la fecha de publicación de esta nota, no se tiene información sobre quién o quiénes habrían asesinado a Ana Eliza; lo último que se reportó, según las declaraciones de familiares, es que la mujer salió de viaje con algunos amigos, no obstante, no dio detalles de con quién, por lo que las autoridades mantienen las pesquisas activas.

