Autoridades en Sinaloa localizan un cuerpo; Fiscalía de Chihuahua investiga si se trata de 'El Chueco'

Chihuahua, Chihuahua.- Durante la mañana de este miércoles 22 de marzo, autoridades en el estado de Sinaloa informaron que José Noriel Portillo, alias 'El Chueco' por quien se ofrece una recompensa de cinco millones de pesos tras ser identificado como el responsable de la muerte de dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, así como de un guía de turistas, había sido encontrado sin vida en un terreno ubicado en el municipio de Choix.

A pesar de la información, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua se dirigieron al punto donde el cuerpo fue localizado para investigar si en realidad de trata del sujeto que estaba prófugo de la justicia o si no corresponde al presunto asesino de los sacerdotes del municipio de Urique y del civil quien se desempeñaba como guía de turistas. A modo de dar más informaicón, se dijo que los restos que presuntamente corresponden a 'El Chueco', se encontraron desde el pasado 18 de marzo en un camino de terracería a la sindicatura de Picachos, es decir, en los límites ente Sinaloa y Chihuahua.

El cuerpo encontrado en el punto antes descrito, se dijo que presentaba un disparo en la cabeza; sin embargo, no se ha informado si se trató de un enfrentamiento con las autoridades o si un tercero se encargó de ultimar al líder criminal, Se espera que este tipo de detalles sean los que se develen esta tarde cuando el fiscal César Jáuregui Moreno ofrezca una conferencia de prensa.

Por este evento, el presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador pidió desde Palacio Nacional que haya paciencia para identificar si los restos hallados corresponden al 'Chueco'; sin embargo, también informó de manera preliminar que al parecer fue una ejecución; no obstante, insistió en que no adelantaría la información para no entorpecer las investigaciones.

Fue el pasado 20 de junio cuando la comunidad del municipio de Urique se conmocionó al revelarse el asesinato de dos sacerdotes jesuitas con sede en la parroquia de Cerocahui. Ambos finados se identificaron como Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, al tiempo que también se develó la muerte de Pedro Palma, guía de turistas que se desempeñaba en la zona.

'El Chueco' se dijo, ingreso al templo tras perseguir a Palma pero en el momento uno de los sacerdotes se acercó a tratar de charlar con él para calmarlo cuando le disparó una vez que también atentó contra la vida del gua de turistas. Otro de los párrocos estaba presente y, con el fin de evitar dejar cabos sueltos, también fue ultimado. Autoridades remarcaron que el sujeto se llevó los cuerpos a bordo de una camioneta y fue hasta varios días después cuando los jesuitas fueron localizados tras una intensa búsqueda.

Fuente: Tribuna