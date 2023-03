Balacera en plena vía pública de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado miércoles elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Los Patios, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada en plena vía pública. Si bien vecinos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, los efectivos informaron que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamenta.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 22 de marzo del 2023, alrededor de las 20:40 horas, tiempo local, en la calle Barda, en la colonia Los Patios, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un comando armado llegó al sitio y que, sin mediar palabra alguna con los vecinos, comenzó a disparar contra una vivienda. Los vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

En tanto, los presuntos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. De inmediato se activó al Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También arribaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN) adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Los efectivos comenzaron a entrevistar a los vecinos.

Debido a que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, no obstante, los vecinos se mostraron asustados, ya que sonaron cerca de 50 disparos durante varios momentos. El perímetro quedó acordonado para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizaran las diligencias correspondientes y levantaran los casquillos percutidos.

Se dijo que las autoridades ubicaron cerca de una veintena de casquillos percutidos de arma larga. A la fecha de publicación de esta nota, no hay información sobre los presuntos responsables de este hecho violento. Las autoridades locales informaron que ya abrieron una carpeta de investigación por este hecho violento, ya que a unos metros del sitio está instalado una base provisional del Ejército Mexicano por considerarse como un sector focalizado por la violencia.

Fuente: Tribuna