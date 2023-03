Dictan prisión a pareja en Jalisco; mataron a golpes a pequeño porque no dejaba de llorar

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que Brenda Quetzabel R. y Néstor R. fueron sentenciados al quedar demostrada su plena participación en los delitos de parricidio y maltrato infantil, mediante una audiencia de procedimiento abreviado. El hecho por el que fueron procesados se registró el 30 de julio de 2021, en una de las habitaciones de un hotel ubicado sobre la calle Doctor R. Michel, en la colonia Las Conchas, de la ciudad de Guadalajara.

De los actos de investigación se pudo establecer que ese día, Brenda Quetzabel R. se encontraba en el cuarto de hotel en compañía de su pareja sentimental Néstor R. y la víctima, hijo de la mujer, al que comenzó a golpear en la cabeza porque no dejaba de llorar. Al ver que el menor ya no reaccionaba, lo llevaron a la Cruz Verde Ernesto Arias, donde el médico de guardia les dijo que el niño ya no contaba con signos vitales, lo que motivó la detención de ambos acusados.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado inició trabajos de investigación, por los delitos de parricidio y maltrato infantil. El órgano jurisdiccional determinó mediante un juicio abreviado sentenciar a Brenda Quetzabel R. a una pena de 20 años 1 un mes y 18 días de prisión, mientras que Néstor R. fue acreedor a una condena de 1 año, 8 meses y 6 días de cárcel. Además, deberán realizar el pago de una suma económica para la reparación del daño, reservando la cantidad.

En otro caso similar, la Fiscalía de Jalisco reveló el pasado martes que un sujeto de nombre Luis Alberto S., de 32 años de edad, fue arrestado por su probable responsabilidad en la muerte de su hija de 13 años de edad, por lo que el órgano jurisdiccional lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva. De acuerdo con las pesquisas, los hechos se registraron el 17 de noviembre de 2022, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ese día, la víctima y su hermana acudieron a la casa de su padre a visitarlo, ya que ellas vivían con su madre quien se había separado de él debido a que sufría de violencia en la relación. En la vivienda de Luis Alberto S. ubicada en la colonia Las Huertas, las niñas y el señalado estuvieron conversando y en un momento dado dicho sujeto sacó un arma de fuego y le disparó a una de ellas, para después huir del lugar.

Fuente: Tribuna y FE Jalisco