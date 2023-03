Fuerte movilización en CDMX por la muerte de un hombre; fue atacado por sus propios perros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 24 de marzo, autoridades de la CDMX recibieron el reporte hecho por vecinos del Pueblo de Santa Fe, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, debido a que los gritos de un hombre los despertaron, motivo por el que se había mencionado, el masculino pedía auxilio y ello llevó a suponer que estaba siendo atacado por terceros; sin embargo, la situaron fue diferente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de inmediato se dirigieron a un inmueble ubicado en la calle Porfirio Díaz esquina con Vasco de Quiroga donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad había sido atacado por perros de raza pitbull que, de acuerdo con testigos, le pertenecían; incluso, las personas que pidieron el apoyo a las autoridades manifestaron que el hoy occiso intentaba liberarse del ataque de sus propias mascotas.

Los uniformados de inmediato pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia quienes pese a su presencia, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El reporte oficial destaca que el finado presentaba severas lesiones en la cara, brazos y cuello, las cuales fueron mortales y por este evento no había nada que hacer aún si se hubiera llegado a tiempo a un hospital cercano.

Por este deceso, se pidió el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes además de levantar el reporte correspondiente, se dieron a la tarea de levantar los restos y levarlos al anfiteatro donde se practicará la necropsia de ley por parte de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) y se esperará a que familiares recuperen el cuerpo para con ello poder darle el último adiós.

A pesar de la magnitud de los hechos, no se ha revelado qué fue lo que llevó a los canes a atacar de esta manera a su dueño; testigos solo informaron a las autoridades que los gritos del hombre más el ruido que hacían los animales fueron los que alertaron. En adelante, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch será la que se encarga de dar todos los detalles correspondientes.

Pese a su aspecto, no es común que los perros de esta raza ataquen a los seres humanos, salvo que estos se sientan intimidados o en peligro. No obstante, muchos presuntos criminales los usan para peleas clandestinas o simplemente los entrenan para que ataquen aunque no está en su naturaleza. La hora del ataque sucedido al poniente no fue detallada pero se ha especulado que quizá los canes confundieron al hombre con un presunto criminal.

Fuente: Tribuna