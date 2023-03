Agresores de los hermanos Jorge y Andrés Tirado rechazaron suma millonaria; prefirieron matarlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 18 de diciembre del 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que un total de tres cuerpos habían sido hallados sin vida al interior de un inmueble en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, restos que después se supo, pertenecían a los hermanos Jorge y Andrés Tirado, ambos dedicados a la farándula, así como a un adulto mayor quien se supo, era tío abuelo de los hoy occisos.

Este caso sacudió a los miembros del espectáculo pues se habían difundido fotovolantes de búsqueda del joven actor y su hermano quien era cantante, los cuales habían estado en Jalisco pero presuntamente a su llegada a la CDMX fueron probados de su libertad. Luego de haber quedado una mujer con vida, tía abuela de los finados, recientemente se revelaron detalles de este multihomicidio, entre ellos que los agresores rechazaron una suma millonaria por dejarlos en libertad.

Foto: Twitter

De acuerdo con las investigaciones hechas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, los hermanos Tirado abrían arribado al inmueble ubicado en la calle Medellin donde los agresores, una familia que vivía en el mismo lugar debido a que Blanca 'N', de profesión enfermera, cuidaba del hermano de Margarita Ochoa, la tía abuela de los jóvenes y esposa de José quienes fueron ultimados, tenían a los dos adultos mayores a quienes ya habían comenzado a amedrentar y torturar.

Azuher 'N', yerno de Blanca, torturó a los plagiados mientras que Margarita fue llevada a otro cuarto pues la intención es que ésta, como hermana del dueño de la casa quein había fallecido meses atrás, firmara los documentos de sucesión a favor de la cuidadora quien incluso remarcó que era cónyuge del finado. Jorge se sabe, consiguió liberarse de las ataduras a las que fue sometido y trató de ayudar a Andrés para también quedar en libertad; no obstante, en el intento fue descubierto por Azuher y por ello fue apuñalado por la espalda.

Se ha dicho que la mujer quien además de haber sido torturada también fue abusada por los presuntos criminales, les ofreció la cantidad de un millón de pesos para quedar en libertad; sin embargo, los sujetos que los mantenían privados de la libertad no accedieron a tal convenio. Cabe insistir que cuando la mujer fue hallada por elementos de la Fiscalía de la CDMX, en su declaración aseguró que por recomendación del abogado, la casa no debía quedar sola luego que el dueño falleció.

"Por recomendación de un abogado amigo de mi esposo, nos indican que no debíamos dejar sola la casa donde habitaba mi hermano, recomendación que nos realizó en virtud de que Blanca Hilda tenía la pretensión de quedarse con dicho inmueble, toda vez que se ostentaba como concubina de mi hermano".

Foto: Twitter

Fue por esta medida que la pareja de adultos mayores y posteriormente los jóvenes artistas, decidieron ocupar la parte de arriba, al tiempo que en la planta baja habitaba Blanca 'N', su hija Sally 'N', Azuher 'N' y los menores de edad Randi y otro menor de quien no se reveló identidad. Estos últimos hijos de la pareja. Margarita además declaró que "varias personas vecinas del domicilio, en específico a un podólogo que está cerca del domicilio, les dijo que me iba a llevar una gran sorpresa, porque la casa ya era suya"; no obstante, nadie se imaginó que s extrañaría del asesinato.

Hasta ahora, hay un total de ocho personas detenidas por este deliro, entre ellas José de Jesús 'N' quien fue el sexto arrestado y quien presuntamente es uno de los dos autores materiales de este crimen, en tanto el yerno de Blanca 'N' es otro de los autores materiales quien fue de los primeros en ser aprehendidos tras haberse detectado información falsa en las declaraciones de los también residentes de la casa en disputa.

Foto: Twitter

"El curso de las investigaciones, así como los trabajos de inteligencia llevados a cabo por los detectives de la PDI, permitieron conocer que Azuher 'N', posible autor intelectual y material de los hechos, estableció comunicación con José de Jesús 'N', quien probablemente también tuvo participación material en el homicidio de las víctimas”, destacó la Fiscalía.

Respecto a los demás involucrados y quienes siguen en calidad de detenidos, se dijo que fueron llamados para sustraer los objetos de valor que estuvieran en el inmueble pero hasta ahora no se les ha dictado sentencia por su posible participación en este crimen. Por el momento, falta una persona por aprehender aunque de acuerdo con las declaraciones de los detenidos, hay más personas involucradas en este multihomicidio.

Fuente: Tribuna