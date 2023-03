VIDEO: "¿Te vas a dejar? Me vale si lloras": Mujer golpea a su hija para 'enseñarle' a defenderse del bullying

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El caso de la joven de 14 años de edad identificada como Norma Lizbeth causó un gran impacto en la sociedad, pues luego de haber sido víctima de bullying, fue retada a una pelea donde un severo golpe en la cabeza le causó un traumatismo craneoencefálico que la llevó a perder la vida el pasado 13 de marzo, sin embargo, además de las exigencia para erradicar esta conducta intimídate, también ha llamado la atención la actitud de los padres que enseñan a sus hijos a defenderse aunque el método sea muy criticado.

Recientemente las redes sociales hicieron viral el momento exacto en que una mujer quien presuntamente se encuentra en la colonia El Edén, en el municipio de Montemorelos en Nuevo León, enfrenta a su hija, una adolescente quien le confesó ser víctima de bullying; no obstante, lejos de acercarse a las autoridades educativas y tratar de evitar que la conducta siga, es la mujer la que enseña a su hija a pelear pero en el acto, la agrede brutalmente al grado de hacer llorar a la joven.

De acuerdo con lo expuesto en plataformas digitales, la mujer enfrenta a su hija a quien le reprocha si se va a seguir dejando de las actitudes en su contra. La joven de cabello largo, complexión delgada y más alta que la fémina, se muestra tímida y asustada ante el reclamo de la que aparentemente es su madre. Pocos segundos después, la mujer la golpea y hasta la jala del cabello hasta hacerla caer en la cinta asfáltica para seguirla golpeando.

“"A mi me vale ver… si lloras. Usted es una cula, es lo que es", dice la mujer.

Foto: captura de pantalla

La persona que graba los hechos, quien al parecer es también hija de la agresora, al inicio se escucha sollozar y hasta pide que no golpee a la joven; sin embargo, las súplicas son inútiles pues en cuestión de segundos la adolescente termina lesionada en el suelo mientras que la mujer, visiblemente molesta, la deja a su suerte. "Ma, no no le pegues".

Al notar que la cámara la estaba enfocando, la mujer mira fijamente a la persona que graba, quien se escucha ser también menor de edad pero el clip se detiene. Fue gracias a que en redes sociales como Twitter el ataque se hizo viral, los internautas pidieron a las autoridades locales investigar los hechos y proteger a la joven quien, además de ser víctima de ataques en su escuela, también lo es en el núcleo familiar.

Captura de pantalla

Cabe destacar que hasta ahora, las autoridades del estado de Nuevo León no se han pronunciado por este video que aparentemente fue grabado el pasado 25 de marzo pero durante todo el fin de semana se distribuyó en las plataformas sociales con el fin de ejercer presión para que los ataques se investiguen. De igual manera, se desconoce la identidad de la mujer, por lo que ciudadanos insisten en que si alguien la identifica, se interponga una denuncia en su contra.

