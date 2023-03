Jalisco: Alberto intentó abusar de la hermana de su amigo, se resistió y la mató a puñaladas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este martes que un hombre llamado César Alberto J., recibió una sentencia de 22 años y 8 meses de prisión, por su probable responsabilidad en el feminicidio de una adolescente de 14 años de edad. Estos hechos se registraron el 31 de octubre del 2021, cerca de las 11:00 horas (centro), en el interior de una vivienda ubicada en la ciudad de Guadalajara.

Se desprende de la investigación que el acusado, aprovechando los lazos de amistad que tenía con el hermano de la menor de edad, ingresó al departamento de la víctima, en la calle Alfredo Chavero, de la colonia Santa Teresita, e intentó abusar de ella, sin embargo, la afectada tomó un cuchillo para defenderse, por lo que el acusado en un intercambio de fuerzas se apoderó de este y la apuñaló en 26 ocasiones entre el tórax, cuello y rostro.

Después de eso, dicho sujeto huyó del lugar y posteriormente el cuerpo de la joven fue descubierto por un familiar quien la encontró tirada en su habitación; paramédicos que acudieron al sitio corroboraron su deceso. Desde que se tuvo conocimiento de este suceso, las autoridades realizó las indagatorias respectivas, las cuales arrojaron resultados positivos con la identificación de César Alberto J. como el responsable.

Por lo anterior, se solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. El sujeto fue capturado poco después y en fechas recientes se desahogó la audiencia de juicio abreviado, en el que se presentaron las pruebas recabadas durante la indagatoria que permitieron acreditar la plena autoría del señalado en el hecho, por lo que el órgano jurisdiccional lo sentenció a la pena de 22 años y 8 meses de cárcel.

En otro caso reciente, la Fiscalía de Jalisco reveló que Brenda Quetzabel R. y Néstor R. fueron sentenciados al quedar demostrada su plena participación en los delitos de parricidio y maltrato infantil. El crimen por el que fueron procesados se registró el 30 de julio de 2021, en una de las habitaciones de un hotel ubicado sobre la calle Doctor R. Michel, en la colonia Las Conchas, de Guadalajara.

Ese día, Brenda Quetzabel R. se encontraba en compañía de su pareja sentimental Néstor R. y la víctima, hijo de la mujer, al que comenzó a golpear en la cabeza porque no dejaba de llorar. Al ver que el menor ya no reaccionaba, lo llevaron a la Cruz Verde Ernesto Arias, donde el médico de guardia les dijo que el niño ya no contaba con signos vitales, lo que motivó la detención de ambos acusados.

Fuente: Tribuna y FE Jalisco