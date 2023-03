Mañana violenta en Ciudad Obregón: Al interior de una vivienda, asesinan a tiros a un masculino

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Marzo está por coronarse como uno de los meses más violentos de Cajeme en este año, pues se han reportado ya más de 70 homicidios dolosos. Solo este martes 28 de marzo del 2023, a tempranas horas, se reportó el hallazgo de tres cadáveres muy cerca de la Villa Bonita, en la comisaría Esperanza. Momentos después, trascendió el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda en el fraccionamiento Los Héroes, en Ciudad Obregón, Sonora.

Hallan cuerpo sin vida en Ciudad Obregón, Sonora. Fuente: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este martes 28 de marzo del 2023, alrededor de las 10:30 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en la calle Homero, a un metros al sur de la CTM, en el fraccionamiento Los Héroes, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que durante la madrugada de este día vecinos del sector reportaron a las autoridades, a través del Servicio de Emergencias 911, que un comando armado disparó contra una vivienda en repetidas ocasiones.

No obstante, fue hasta el amanecer que se activó el Código Rojo y que elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron. Al llegar al sitio, se confirmó que un domicilio tenía impactos de bala, y que al interior yacía una persona del sexo masculino con diversos balazos en su cuerpo. Se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja para que revisaran a la víctima, no obstante, informaron que ésta ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue cubierto con una manta, y el perímetro quedó acordonado para que Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes y se levantara el cuerpo del ahora occiso. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como quién o quiénes serían los presuntos gatilleros que acabaron con su vida.

Sobre el hallazgo de cuerpos sin vida al norte de la cabecera municipal de Cajeme, se dijo que los hechos ocurrieron la mañana de este martes 28 de marzo del 2023, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, en un terreno baldío ubicado en la calle Tabasco, a un costado de la Universidad La Salle Noroeste (ULSA). Se detalló que un grupo de vecinos pasaba por la zona y se encontró con tres bultos humanoides, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. La identidad de estas víctimas es desconocida, hasta ahora,

