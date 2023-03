Difunden el último VIDEO que grabó el hombre que atento contra su vida y responsabilizó a Lía Limón

Ciudad de México.- Luego de revelarse que un comerciante identificado como Darío Villeda quien además era extrabajador de la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX había atentado contra su vida y dejado una nota de suicidio donde hizo responsable a la alcaldesa Lía Limón quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ahora se ha difundido el último video que el hoy occiso grabó donde remarca que actuaba de esta manera por las amenazas de muerte que recibía de parte de la funcionaria pública.

Mediante las redes sociales, se difundió un video grabado momentos antes de que Villeda se quitara la vida y al borde del llanto, también menciona el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora de Gobierno. Ambas funcionarias remarca el finado, lo habían estado amenazando de muerte a él y a su familia, por lo que además insiste en que los dejó sin comer al negarles desempeñarse como comerciantes, lo que afectó la vida de sus hermanos y sobrinos. Por ello, para acabar con todo este asunto, se quitaría la vida para así detener los hechos.

"No le encontré salida al daño que me causaron a mí y a mi familia por el simple hecho de reportar toda la maldita corrupción que hay en Álvaro Obregón. Me volví su enemigo número uno cuando supuestamente yo era parte de un equipo en el que creí y en el que pensé que iba a haber un buen Gobierno".