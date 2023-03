Intensa lluvia en el Valle de México cobra la vida de 3 personas en Chimalhuacán, en el Estado de México

Comparta este artículo

Chimalhuacán, Estado de México.- Durante la tarde-noche del pasado miércoles 29 e marzo, las autoridades capitalinas lanzaron la advertencia sobre una fuerte lluvia que afectaría a por lo menos 12 de las 16 alcaldías que comprenden la CDMX; sin embargo, este fenómeno natural no solo azotó a la urbe sino también al Estado de México donde municipios como Texcoco, Chicoloapan, Los Reyes o Chimalhuacán quedaron 'bajo el agua' afectando la movilidad; no obstante, pese a las calles inundadas y retrasos en el transporte, también se confirmó la muerte de tres personas por estos hechos.

De acuerdo con la información confirmada por el municipio mexiquense, el primer deceso que se registró fue el de un joven estudiante el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHi) quien en el intento por cruzar una de las avenidas de esta demarcación al oriente de la capital, no pudo evitar ser arrastrado por la corriente de agua derivada de la intensa tormenta, por lo que al caer, sufrió un severo golpe en la cabeza que fue mortal.

Elementos de emergencia recibieron en reporte hecho por los habitantes de la Avenida Arca de Noé quienes se percataron de los hechos; sin embargo, el joven identificado como Ángel Daniel, ya no contaba con signos vitales. Testigos narraron que la avenida estaba inundada por la fuerte lluvia e incluso se detalló que había un aproximado de 70 centímetros de agua en esta arteria.

Estudiante del TESCHi pierde la vida tras intensa lluvia

Paralelo a este evento, las autoridades informaron que una menor de tres años de edad caminaba en compañía de su madre sobre la avenida Organización, del mismo municipio cuando una pesca unidad pasó a un lado de ambas evitando salpicarlas. Este evento provocó que la niña soltara el brazo de su madre y con ello la corriente de agua también la arrastrara. No se sabe si al igual que el estudiante del TESCHi se golpeó la cabeza o murió aguada por la cantidad de agua.

Finalmente el periodista Jorge Becerril informó a través de las redes sociales que en un hecho a parte, un motociclista que circulaba también por la Avenida Arca de Noé no pudo evitar caer en una coladera sin tapa, la cual no observó debido a la gran cantidad de agua. Si bien el incidente pudo quedar solo en un golpe, el deceso se debió a que al tener contacto con cables de luz, el joven murió electrocutado. Del mismo modo, paramédicos del municipio no pudieron hacer nada para salvarlo.

Captura de pantalla

Hasta ahora, son los únicos decesos que las autoridades confirmaron y lamentaron las cuales están relacionadas con la intensa lluvia que afectó tanto al Estado de México como a la capital del país. Para este jueces 30 de marzo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó también fuertes lluvias por la tarde, motivo por el que se pide extremar precauciones.

Fuente: Tribuna