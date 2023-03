Violencia, sin control en Cajeme: Sicarios desatan balacera en plena vía pública y causan pánico

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La noche del pasado miércoles 29 de marzo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la comisaría Esperanza, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada en plena vía pública. Vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temieron por su seguridad y sus vidas, dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo en la región.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Cajeme. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde-noche del pasado miércoles 29 de marzo del 2023, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en la calle Zaragoza, entre las vialidades Durango y Zacatecas, en la comisaría Esperanza del municipio de Cajeme, al sur de Sonora. Se detalló que un comando armado llegó al sitio y que sin mediar palabra con los vecinos o lanzar amenazas de algún tipo, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda.

Vecinos que escucharon los balazos desde sus viviendas, dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN), adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Debido a que no se reportaron víctimas mortales ni heridos, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, como se encontraron casquillos de arma percutidos en la zona, el perímetro fue acordonado por los policías, para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes. Autoridades abrieron una nueva carpeta de investigación por estos hechos violentos.

Cabe mencionar que marzo ha sido un mes complicado para Cajeme y sus habitantes, ya que se han reportado más de 70 homicidios dolosos; esto pese a que es uno de los municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal comandado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La población exige a las autoridades que se movilicen más para garantizar la seguridad de los cajemenses.

Fuente: Tribuna