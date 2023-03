Ejecutan a sujeto y dejan su cadáver en Ecatepec, las autoridades investigan el caso

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- La ola de inseguridad y crímenes de alto impacto no se detienen en el Estado de México y ahora se registró el abandono del cuerpo de un hombre en la avenida de Las Torres, en la colonia El Salado, del municipio de Ecatepec, en la entidad mexiquense. El cadáver fue dejado en lo que parece ser una zona de terracería, lejos de la población. Al sitio arribaron los cuerpos de emergencia.

El sitio permanece rodeado por efectivos de la policía municipal de Ecatepec, así como de elementos del Ejército mexicano, pues recibieron el reporte de una persona sin vida abandonado, se trata de un hombre de entre y 30 años, el cual tiene marca de golpes en diferentes partes del cuerpo. Así como un impacto de arma de fuego en la cabeza. Razón por la cual comenzaron las investigaciones al respecto.

De acuerdo con lo que mencionan algunos vecinos se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos rivales de la zona. Sin embargo, esto no se ha confirmado por las autoridades mexiquenses. AL sitio arribaron los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizarán el levantamiento del cadáver y después iniciarán con las investigaciones correspondientes en las que se determinará si el hombre fue asesinado en el sitio o solo lo abandonaron.

Asesinatos en Ecatepec, Foto: Especial

Hasta el momento no se ha otorgado más información sobre el caso o si en la zona existen cámaras de seguridad, las cuales puedan utilizarse para conocer la identidad del o los agresores y presuntos responsables de este asesinato. En cuando a la víctima, los vecinos de la zona no lo han reconocido, por lo que se presume que no sea un residente de la colonia. Ante ello, el cuerpo se quedará en la morgue a la espera de que sea reclamado por los familiares.

El municipio de Ecatepec es considerado como uno de los más peligrosos e inseguros del Estado de México, pues tiene un alto índice de homicidios y de delitos de alto impacto. En ese sentido, los feminicidios también han aumentado en los últimos años. Lo anterior a pesar de las diferentes estrategias que se han implementado en la localidad por las autoridades municipales y estatales, las cuales no han dado los resultados esperados.

Fuente: Tribuna